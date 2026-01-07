Momentul care putea schimba istoria! Cum a ratat Leo Messi transferul la River Plate

ADVERTISEMENT

Povestea lui Leo Messi este cunoscută, însă acum atacantul a dezvăluit că a fost aproape să nu fie , în startul carierei, asta pentru că a fost în probe la River Plate.

Cum a ratat Leo Messi transferul la River Plate

Concret, pe când era un tânăr care abia își începuse drumul în fotbal, Leo Messi nu a putut să facă trecerea de la Newell’s Old Boys la River Plate pentru că echipa din orașul său natal nu a vrut să-i dea certificatul de transfer. Totul s-a schimbat însă repede și sud-americanul a ajuns la Barcelona, iar de acolo totul a devenit istorie.

„Am fost în probe la River Plate, înainte de a ajunge la Barcelona. M-am antrenat cu ei timp de 10 zile și după m-am întors la Newell’s. Cei de la River Plate mi-au spus că vor să mă ia, că o să aibă grijă de tratamentul meu și de tot, o să-mi ofere inclusiv cazare. Singurul lucru pe care nu l-au putut promite a fost legat de certificatul de transfer.

A trebuit să mă duc la Newell’s să vorbesc cu ei și să-i conving să mi-l dea. Când m-am dus la discuții, nu au vrut să mă lase să plec. Acolo s-a rupt totul cu River Plate și după a apărut Barcelona, un lucru la care nu se aștepta nimeni. Aveam 11 sau 12 ani. Nicio echipă nu a plătit vreodată o sumă de transfer pentru mine. Ar fi fost foarte ciudat ca un club să dea bani pentru un copil de 11 ani”, a spus Leo Messi într-un interviu acordat .

Cum l-a ajutat Barcelona pe Leo Messi să devină fotbalist profesionist

Lionel Messi a avut probleme serioase de creștere în copilărie, fiind diagnosticat cu un deficit de hormon de creștere care îi încetinea dezvoltarea fizică. Această afecțiune necesita un tratament medical foarte costisitor, pe care familia sa nu și-l putea permite, iar fără el șansele lui de a continua fotbalul la nivel înalt erau foarte mici.

FC Barcelona a jucat un rol decisiv în viața lui Messi, hotărând să îi plătească tratamentul și să îl aducă în Spania, la celebra academie La Masia. Clubul i-a oferit nu doar sprijin financiar, ci și un mediu profesionist în care să se dezvolte atât fizic, cât și mental, contribuind decisiv la formarea celui care avea să devină o legendă a fotbalului mondial.

Messi a scris istorie în tricoul Barcelonei

Pariul pe care l-au făcut șefii de la „La Masia” a dat roade și firavul jucător din Argentina a devenit, conform multor specialiști, cel mai bun fotbalist din istoria grupării blaugrana și a contribuit la o perioadă de aur pentru trupa de pe Camp Nou.

În timpul său ca jucător al Barcelonei, nu mai puțin de 34 de trofee, dintre care de 4 ori a triumfat în Champions League. Aventura sa pe Camp Nou s-a încheiat însă brusc, în 2021, când problemele financiare ale echipei l-au forțat pe sud-american să facă trecerea către PSG.