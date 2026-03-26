Momentul care putea schimba totul: Stanciu a lovit bara în finalul partidei dintre Turcia și România

În urma unei primei reprize ce a fost jucată de la egal la egal între , au venit și fazele periculoase la ambele porți, iar norocul pare că a fost de partea formației gazdă, la un șut trimis de Nicolae Stanciu, mijlocașul tricolorilor.

Nicolae Stanciu, aproape să marcheze un gol superb în duelul dintre Turcia și România, însă bara i-a interzis reușita

Turcia a deschis scorul în minutul 54, prin Ferdi Kardioglu, cel care a profitat de o nesincronizare între Dennis Man și Andrei Rațiu, plus o pasă excelentă venită de la Arda Guler, și cu un șut pe jos fotbalistul de Brighton a marcat. Câteva minute mai târziu a venit o șansă mare de a marca , prin Nicolae Stanciu, jucător care a fost introdus pe teren în repriza secundă de către Mircea Lucescu.

Mijlocașul ofensiv a executat un corner scurt, a combinat cu Dennis Man, iar o centrare trimisă pe jos a fost respisă până la Nicolae Stanciu. Jucătorul României nu a stat pe gânduri și a șutut puternic, cu piciorul stâng, iar goalkeeperul turcilor nu a avut răspuns la execuția tricolorului, însă a fost salvat de bară. Balonul a sărit la un fotbalist român, care a dat în plasa laterală, însă și dacă marca, golul ar fi fost anulat pentru că era un ofsaid.

Ce urmează pentru naționala României după ce a pierdut calificarea la Cupa Mondială după meciul cu Turcia

Naționala României a pierdut în cele din urmă confruntarea de la Istanbul și va fi nevoită să privească turneul final de la televizor, așa cum se întâmplă la fiecare ediție din 1998 și până în prezent. Turcia va juca pentru un loc la competiția ce urmează să se desfășoare în Statele Unite, Canada și Mexic împotriva învingătoarei partidei dintre Slovacia și Kosovo.

Tricolorii vor avea peste 3 zile o partidă amicală cu pierzătoarea din duelul dintre Slovacia și Kosovo, în deplasare. Acest meci va fi ultimul pentru Mircea Lucescu în postura de selecționer, tehnicianul urmând a fi înlocuit pe banca echipei naționale de Gică Hagi, cel care tocmai și-a cedat acțiunile de la Farul Constanța lui Gică Popescu.