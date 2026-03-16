Momentul crucial al sezonului pentru FC Argeş: “Era o nebunie! Dacă nu băteam, nu mai prindeam play-off-ul”. Cum a uimit Dani Coman pe toată lumea din club. Exclusiv

FC Argeș este surpriza actualului sezon din SuperLiga. Din postura de nou-promovată, echipa pregătită de Bogdan Andone a reușit să se califice în play-off. Mai mult decât atât, piteștenii au obținut deja prima victorie în top 6, scor 1-0 în fața Universității Craiova. Bogdan Andone a explicat care sunt motivele rezultatelor obținute în actuala stagiune.

Cum a uimit Dani Coman pe toată lumea de la FC Argeș

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Bogdan Andone a adus aminte de editorialul lui Andrei Vochin despre Dani Coman de după victoria lui FC Argeș pe terenul Universității Craiova. Antrenorul piteștenilor a recunoscut că Dani Coman i-a impresionat pe toți prin faptul că este zilnic alături de echipă la antrenamente, în contextul în care acesta ocupă poziția de președinte.

„Am discutat puțin cu Dani Coman. I-am spus că am încredere, că băieții s-au pregătit bine, îi vedeam montați și motivați. I-am spus că, dacă nu vom face greșeli defensive, știm foarte bine că atacul de la Craiova este foarte valoros, dar putem pune presiune. I-am explicat și cum vom aborda jocul, că vom avea curaj și vom face pressing.

El vine zi de zi la antrenamente, este un președinte atipic. Nu contează că face naveta de la București sau că rămâne la Pitești o noapte sau două, el este prezent în fiecare zi la antrenament. Parcă ar fi jucător, nu președinte. Eu nu am mai pomenit așa ceva, ca un președinte să nu lipsească de la niciun antrenament”, a declarat Bogdan Andone.

Momentul crucial al sezonului pentru FC Argeş

În continuare, Bogdan Andone a recunoscut că momentul crucial al sezonului s-a produs în etapa a 26-a, când echipa sa s-a impus în fața lui FC Hermannstadt. În cazul în care FC Argeș nu învingea, ar fi fost mult mai dificil.

„Un joc extrem de important, în afara victoriei de la CFR Cluj, când veneam după două înfrângeri cu Rapid București și Craiova, a fost cel cu Hermannstadt. Veneam după un meci pierdut la U Cluj cu 1-3. A fost atunci un moment delicat: mai erau cinci meciuri de jucat și erau etapele intermediare. Jucam la trei zile. Dacă nu am fi reușit să câștigăm meciul cu Hermannstadt, cu siguranță ar fi fost foarte greu să mai prindem play-off-ul. Atunci erau și Botoșani, UTA și FCSB în lupta pentru play-off.

Meciul pierdut cu Petrolul Ploiești arată încă o dată caracterul echipei și al jucătorilor. A fost un moment extrem de greu, dificil din punct de vedere mental pentru jucători. Se simțeau frustrați și nedreptățiți. Puteam să cedăm ca echipă și să cădem într-un mod negativ sau să ne mobilizăm și să ne concentrăm. Le-am spus atunci că trebuie să rămânem concentrați doar pe meciurile noastre.

, când a spus că este sigur că FC Argeș va intra în play-off, a fost foarte importantă. A oferit încredere echipei și a transmis că nu este nimic pierdut. A fost un mesaj extrem de clar și important, pe care l-am preluat și l-am folosit în ședința de dinaintea meciului cu Farul”, a conchis Bogdan Andone.