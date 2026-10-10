Momentul de coșmar al carierei lui Martin Pascual. Fotbalistul care face furori la Dinamo nu vrea să-și amintească de el

La 27 de ani, Martin Pascual trăiește o experiență neobișnuită. Format la Rayo Vallecano, trecut pe la Villarreal B, Ibiza, Atlético Madrid B și Mirandés, spaniolul nu venise în România cu reputația unui fundaș-golgheter, ba avea în palmares și un moment de coșmar.
Pascual a marcat de cinci ori în 11 meciuri, inclusiv în victoria lui Dinamo, scor 2-0, din deplasarea de la Sepsi Sfântu Gheorghe, din etapa a 11-a a SuperLigii. O realizare fabuloasă ținând cont că fotbalistul spaniol a reușit să înscrie primele goluri la nivel profesionist din întreaga sa carieră abia după sosirea în România.
El a avut chiar un debut de coșmar în fotbalul profesionist. Martin a debutat pentru echipa mare a celor de la Rayo Vallecano pe 17 august 2019, într-un meci de Segunda División împotriva lui CD Mirandés. Debutul său a durat însă doar 7 minute, fiind eliminat direct după o intrare considerată fault dur.
Fotbalistul a făcut parte din lotul lui Rayo Vallecano care a reușit promovarea în prima ligă spaniolă în sezonul 2020-2021. Deși nu a apucat să debuteze efectiv pe prima scenă din La Liga, a adunat ulterior peste 70 de meciuri în Segunda División.
Omul care i-a schimbat cariera este fostul campion mondial și european, Fernando Torres. În vara anului 2024, Pascual a fost transferat definitiv de Atlético de Madrid pentru echipa sa secundă. Acolo a bifat 34 de prezențe ca titular indiscutabil în Primera Federación, fiind antrenat de legendarul atacant spaniol.
Înainte de a accepta oferta de a veni la București, Martín s-a consultat intens cu Andrei Rațiu, internaționalul român fiindu-i coleg în Spania la Villarreal B. Sfaturile acestuia l-au convins că România și clubul Dinamo reprezintă alegerea ideală pentru familia sa.
La Dinamo, fotbalistul cu o statură impunătoare, a avut un moment de cumpănă. La meciul cu FC Voluntari, Pascual a intrat într-o coliziune cu Haită. Stoperul spaniol al „câinilor” a căzut pe teren și nu s-a mai mișcat, moment în care colegii săi și arbitrul Iulian Călin au făcut semne disperate pentru ca ambulanța să intre pe suprafața de joc.
Medicii au intervenit prompt, iar Martin Pascual a fost scos din teren după câteva minute în care a primit îngrijiri medicale chiar pe gazon. Fundașul dinamovist a ieșit de pe teren pe propriile picioare, dar cu gâtul imobilizat.
Până la urmă nu a fost nimic grav, iar fotbalistul și-a liniștit iubita, care a coborât pe gazon pentru a-l îmbrățișa și săruta, momente surprinse de fotoreporterul fanatik.ro. El i-a mulțumit și doctoriței care i-a acordat primul ajutor, îmbrățișând-o călduros.