Momentul de coșmar al carierei lui Martin Pascual. Fotbalistul care face furori la Dinamo nu vrea să-și amintească de el

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La 27 de ani, Martin Pascual trăiește o experiență neobișnuită. Format la Rayo Vallecano, trecut pe la Villarreal B, Ibiza, Atlético Madrid B și Mirandés, spaniolul nu venise în România cu reputația unui fundaș-golgheter, ba avea în palmares și un moment de coșmar.

Martin Pascual a fost eliminat după 7 minute la debutul în fotbalul profesionist

O realizare fabuloasă ținând cont că fotbalistul spaniol a reușit să înscrie primele goluri la nivel profesionist din întreaga sa carieră abia după sosirea în România.

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El a avut chiar un debut de coșmar în fotbalul profesionist. Martin a debutat pentru echipa mare a celor de la Rayo Vallecano pe 17 august 2019, într-un meci de Segunda División împotriva lui CD Mirandés. Debutul său a durat însă doar 7 minute, fiind eliminat direct după o intrare considerată fault dur.

Fotbalistul a făcut parte din lotul lui Rayo Vallecano care a reușit promovarea în prima ligă spaniolă în sezonul 2020-2021. Deși nu a apucat să debuteze efectiv pe prima scenă din La Liga, a adunat ulterior peste 70 de meciuri în Segunda División.

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Fernando Torres este antrenorul care i-a schimbat viața

Omul care i-a schimbat cariera este fostul campion mondial și european, Fernando Torres. În vara anului 2024, Pascual a fost transferat definitiv de Atlético de Madrid pentru echipa sa secundă. Acolo a bifat 34 de prezențe ca titular indiscutabil în Primera Federación, fiind antrenat de legendarul atacant spaniol.

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Înainte de a accepta oferta de a veni la București, Martín s-a consultat intens cu Andrei Rațiu, internaționalul român fiindu-i coleg în Spania la Villarreal B. Sfaturile acestuia l-au convins că România și clubul Dinamo reprezintă alegerea ideală pentru familia sa.

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La meciul cu FC Voluntari, Pascual a intrat într-o coliziune cu Haită. Stoperul spaniol al „câinilor” a căzut pe teren și nu s-a mai mișcat, moment în care colegii săi și arbitrul Iulian Călin au făcut semne disperate pentru ca ambulanța să intre pe suprafața de joc.

A mulțumit doctoriței care i-a acordat primul ajutor

Medicii au intervenit prompt, iar Martin Pascual a fost scos din teren după câteva minute în care a primit îngrijiri medicale chiar pe gazon. Fundașul dinamovist a ieșit de pe teren pe propriile picioare, dar cu gâtul imobilizat.

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Până la urmă nu a fost nimic grav, iar fotbalistul și-a liniștit iubita, care a coborât pe gazon pentru a-l îmbrățișa și săruta, momente surprinse de fotoreporterul fanatik.ro. El i-a mulțumit și doctoriței care i-a acordat primul ajutor, îmbrățișând-o călduros.