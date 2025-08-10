Sport

Momentul de cumpănă din copilăria lui Alex Musi: “O săptămână am vrut să dau de familia mea şi nu mi-a răspuns nimeni!”

Alexandru Musi a dezvăluit un moment neplăcut din copilăria sa. Ce a pățit pe vremea când avea doar 13 ani și se afla în cantonament cu FCSB.
Mihai Dragomir
10.08.2025 | 12:36
Momentul de cumpana din copilaria lui Alex Musi O saptamana am vrut sa dau de familia mea si nu mia raspuns nimeni
EXCLUSIV FANATIK
Alexandru Musi a dezvăluit un episod neplăcut din copilăria sa. Ce s-a întâmplat când era plecat în cantonament în străinătate. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Alexandru Musi nu a avut din totdeauna o viață liniștită și plină de succes. Invitat la ediția de marți, 5 august, a emisiunii „Fanatik Dinamo”, jucătorul „câinilor” a povestit un moment nu tocmai plăcut de la vârsta de 13 ani.

ADVERTISEMENT

Copilăria lui Alexandru Musi, marcată de un moment de cumpănă

Alexandru Musi este omul momentului în fotbalul românesc, după prestațiile din startul acestui sezon la Dinamo, încununate cu un gol chiar în poarta FCSB-ului în derby-ul câștigat de „câini” cu 4-3.

După ce a povestit cum s-a transferat de la FCSB la Dinamo, tânărul fotbalist a făcut o dezvăluire din copilăria sa. Totul s-a petrecut când avea doar 13 ani și se afla într-un cantonament cu ceilalți juniori de la formația „roș-albastră”.

ADVERTISEMENT

„Da, eram în Italia (n.r. – când și-a pierdut bunicul), eram într-un turneu cu FCSB-ul (n.r. – U13, în 2017). O săptămână am încercat să dau de familia mea și nu mi-a răspuns absolut nimeni.

Mi-a răspuns doar tata, de câteva ani. A răspuns doar tata de câteva ori și mama sau fratele meu, în rest nu îmi răspundea nimeni la telefon. Bunicul era din partea tatălui.

ADVERTISEMENT
Povestea BMW-ului din Kaliningrad: avocata din Rusia care refuză să cedeze în fața...
Digi24.ro
Povestea BMW-ului din Kaliningrad: avocata din Rusia care refuză să cedeze în fața lui Putin. „Doar o nebună nu s-ar teme”

„Mi s-a părut ciudat, dar nu mă gândeam la ceva rău”

Și n-a vrut să zică nimeni. Antrenorul meu, care era pe atunci, da, știa, l-a sunat tata și i-a spus, dar mie nu mi s-a spus nimic. Și am aflat doar când am ajuns la aeroport, când m-am întors în România.

ADVERTISEMENT
Minus 13.000.000€ pentru Gigi Becali! Acuză Guvernul României: ”Au prostit oamenii”
Digisport.ro
Minus 13.000.000€ pentru Gigi Becali! Acuză Guvernul României: ”Au prostit oamenii”

Sincer, nu mă gândeam, eram la 13 ani, chiar nu m-am gândit la ceva rău. Am vorbit cu tata de câteva ori, am reușit să dau de tata, dar cu mama, cu fratele meu, n-am vorbit deloc o săptămână. Mi s-a părut ciudat, dar nu mă gândeam la ceva rău”, a spus Alexandru Musi la „Fanatik Dinamo”.

ADVERTISEMENT
Mohamed Salah, replică tăioasă pentru UEFA, după ce „Pele din Palestina” a fost...
Fanatik
Mohamed Salah, replică tăioasă pentru UEFA, după ce „Pele din Palestina” a fost ucis: „Puteți să ne spuneți asta?”
Candidatul la „Balonul de Aur”, prima reacție după ce a fost acuzat și...
Fanatik
Candidatul la „Balonul de Aur”, prima reacție după ce a fost acuzat și trimis în judecată pentru viol: „E oribil”
Adrian Mutu, tranșant dupa ironiile la adresa plecării lui Laurențiu Reghecampf în Sudan:...
Fanatik
Adrian Mutu, tranșant dupa ironiile la adresa plecării lui Laurențiu Reghecampf în Sudan: “Nu e o rușine să muncești”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Susține că meciul Astra - Dinamo 6-1 a fost aranjat: 'Peste capul lui...
iamsport.ro
Susține că meciul Astra - Dinamo 6-1 a fost aranjat: 'Peste capul lui Dănciulescu s-a făcut' / 'Își făceau bani de porc'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Poster GRATUIT
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!