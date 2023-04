Cristi Borcea, în depresie din cauza lui Dinamo. „La 41 de ani, mi-au scos inima și au pus-o deoparte! Totul a durat 6 ore”. Video exclusiv

a fost acţionar la Dinamo între 1995 şi 2012, iar cu el la conducere, echipa a câştigat ultimul titlu de campioană a României, în 2007. Doar că fotbalul i-a afectat foarte rău sănătatea fostului acţionar.

Momentul de cumpănă pentru Cristi Borcea. „La 41 de ani, mi-au scos inima și au pus-o deoparte!”

Invitat la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, Cristi Borcea a povestit momentul de cumpănă din viaţa lui, operaţia pe cord deschis la doar 41 de ani, provocată de consumul foarte mare din fotbal:

ADVERTISEMENT

“Am avut copiii lângă mine, familia şi numai ei ştiu prin ce-am trecut. Am făcut cinci ani şi jumătate. Am avut o primă tentativă de depresie când am pierdut campionatul cu Rapid în 1999. Trei săptămâni nu am dormit.

Luam medicamente, dar după meciul cu Urziceniul mi s-a agravat. Am fost pe la clinici, domnul Ţiriac m-a trimis în Germania. Medicamente anti-depresive iau de atunci. Eu la 41 de ani m-am operat pe cord deschis. Şase ore am avut inima scoasă şi pusă deoparte.

ADVERTISEMENT

Ştii perioada, ardeam. Erau bugete între 15 şi 18 milioane de euro. Erau orgolii. Te băteai cu Timişoara, cu Marian Iancu, zeci de milioane băgate în echipă şi 30.000 de spectatori în spate.

“Noi tot timpul am avut războaie”

Cu Porumboiu… Doamne! Mititelu! Eram toate echipele. Copos, naşul (n.r. Gigi Becali), aveai meciuri uşoare la Bistriţa, Ceahlăul sau Galaţi? Noi tot timpul am avut războaie. Am pierdut campionatul după ce am condus 3-1 la Piatra Neamţ în minutul 87 şi am făcut 3-3.

ADVERTISEMENT

Dacă Patrick vrea să se implice, să îl ia lângă el pe naşul lui, pe Buduru, pe nea Tică, pe nea Cornel (n.r. Dinu). Îl vedeam, în momentul în care eram eu la Dinamo, în galerie. Se bătea, plângea. Dacă vindeam un jucător nu mai vorbea cu mine.

«Cum ai putut să îl vinzi?». Acum este mult mai calm, mai calculat. Eu la 26 de ani eram vulcanic”, a povestit la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

FANATIK SUPERLIGA este live de la 10:30 în fiecare zi de luni până vineri, și poate fi urmărită pe site-ul FANATIK, dar și pe canalul de , de la pagina de la contul FANATIK de pe Tik-Tok. Și nu uitați pagina de !