Momentul de la echipa României care l-a șocat pe Vlad Dragomir: „Am rămas uimit”

Vlad Dragomir a fost integralist în confruntarea pe care România a jucat-o în preliminarii, cu Austria, terminată cu victoria trupei conduse de Mircea Lucescu, 1-0. Mijlocașul ofensiv a dezvăluit ce trăiri a avut când a evoluat pe Arena Națională, alături de colegii săi.

Înainte de Bosnia – România, Vlad Dragomir recunoaște că i-a fost teamă la echipa națională

Tricolorii se pregătesc de un alt meci decisiv, contra celor din Bosnia, la Zenica, iar Vlad Dragomir este unul dintre jucătorii pe care Mircea Lucescu i-a selecționat și pe care se bazează că poate aduce victoria echipei. Fotbalistul de la Pafos a vorbit despre cum a trăit partida cu Austria, prima de mare importanță în care a fost titular pentru naționala României.

”(n.r. cum te-ai simțit la meciul cu Austria?) Am avut puțină presiune pentru că a fost primul meci în care am fost titular într-un meci important. Mi-a fost teamă de legătura dintre mine și colegi. Nu am jucat foarte mult împreună așa încât să știu ce-și dorește să facă fiecare pe teren”, a declarat Vlad Dragomir pentru .

Mijlocașul spune că a rămas șocat după , cu Austria: „Aveam impresia că până când nu marcăm nu se termină meciul. Am rămas uimit că după ce am marcat s-a și terminat meciul. Aveam impresia că mai avem de jucat. Nu cred că mi-am pus mâinile în cap, dar am rămas șocat”.

Vlad Dragomir joacă în Champions League, alături de Pafos

Echipa la care Vlad Dragomir se află din 2021, Pafos, a reușit să ajungă în grupa principală din Champions League, iar fotbalistul român recunoaște că se află în cea mai bună perioadă a carierei.

„Da, cred că sunt într-o perioadă foarte bună, cea mai bună a carierei. Am meciurile din Champions League, cu Pafos, plus cele de la echipa națională. Cea mai dificilă perioadă cred că a fost în Italia, la Perugia, când am retrogradat. Ne-am propus să facem ceva mare la Pafos, având în vedere patronii, care au venit cu un proiect important. Nu multă lume se aștepta să ajungem la nivelul la care suntem astăzi”, a mai spus Dragomir.

Situația României în grupa de preliminarii. Tricolorii speră la Cupa Mondială

România va avea două meciuri decisive pentru a spera la unul dintre primele 2 locuri din grupa de preliminarii. , sâmbătă, de la ora 21:45, după care va juca marți, de la aceeași oră, cu San Marino, la Ploiești. Singura șansă pe care elevii lui Mircea Lucescu o au este să bată în ambele partide, astfel vor avea garantat locul 2.

Prima poziție este greu de obținut, asta pentru că Austria are nevoie de un singur punct din meciurile cu Cipru, din deplasare, și Bosnia, acasă. În acest moment clasamentul grupei arată așa: Austria – 15 puncte, Bosnia – 13 puncte, România – 10 puncte.