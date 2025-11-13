Sport

Momentul de la echipa României care l-a șocat pe Vlad Dragomir: „Am rămas uimit”

Internaționalul român Vlad Dragomir a dat cărțile pe față și a vorbit despre emoțiile pe care le-a avut la meciul tricolorilor cu Austria, în care a jucat titular.
Mihai Alecu
13.11.2025 | 16:15
Momentul de la echipa Romaniei care la socat pe Vlad Dragomir Am ramas uimit
ULTIMA ORĂ
Vlad Dragomir reacunoaște că a rămas șocat după golul lui Ghiță cu Austria
ADVERTISEMENT

Vlad Dragomir a fost integralist în confruntarea pe care România a jucat-o în preliminarii, cu Austria, terminată cu victoria trupei conduse de Mircea Lucescu, 1-0. Mijlocașul ofensiv a dezvăluit ce trăiri a avut când a evoluat pe Arena Națională, alături de colegii săi.

Înainte de Bosnia – România, Vlad Dragomir recunoaște că i-a fost teamă la echipa națională

Tricolorii se pregătesc de un alt meci decisiv, contra celor din Bosnia, la Zenica, iar Vlad Dragomir este unul dintre jucătorii pe care Mircea Lucescu i-a selecționat și pe care se bazează că poate aduce victoria echipei. Fotbalistul de la Pafos a vorbit despre cum a trăit partida cu Austria, prima de mare importanță în care a fost titular pentru naționala României.

ADVERTISEMENT

”(n.r. cum te-ai simțit la meciul cu Austria?) Am avut puțină presiune pentru că a fost primul meci în care am fost titular într-un meci important. Mi-a fost teamă de legătura dintre mine și colegi. Nu am jucat foarte mult împreună așa încât să știu ce-și dorește să facă fiecare pe teren”, a declarat Vlad Dragomir pentru FRF TV.

Mijlocașul spune că a rămas șocat după golul decisiv marcat de Ghiță, cu Austria: „Aveam impresia că până când nu marcăm nu se termină meciul. Am rămas uimit că după ce am marcat s-a și terminat meciul. Aveam impresia că mai avem de jucat. Nu cred că mi-am pus mâinile în cap, dar am rămas șocat”.

ADVERTISEMENT
Noi detalii despre traseul lui Dani Mocanu în Italia: S-a distrat câteva luni...
Digi24.ro
Noi detalii despre traseul lui Dani Mocanu în Italia: S-a distrat câteva luni într-o localitate exclusivistă, apoi a fugit lângă Napoli

Vlad Dragomir joacă în Champions League, alături de Pafos

Echipa la care Vlad Dragomir se află din 2021, Pafos, a reușit să ajungă în grupa principală din Champions League, iar fotbalistul român recunoaște că se află în cea mai bună perioadă a carierei.

ADVERTISEMENT
David Schumacher a chemat poliția pentru că mama lui îl bătea pe tatăl...
Digisport.ro
David Schumacher a chemat poliția pentru că mama lui îl bătea pe tatăl său fără oprire! Cora ”a ratat” cel mai important moment

„Da, cred că sunt într-o perioadă foarte bună, cea mai bună a carierei. Am meciurile din Champions League, cu Pafos, plus cele de la echipa națională. Cea mai dificilă perioadă cred că a fost în Italia, la Perugia, când am retrogradat. Ne-am propus să facem ceva mare la Pafos, având în vedere patronii, care au venit cu un proiect important. Nu multă lume se aștepta să ajungem la nivelul la care suntem astăzi”, a mai spus Dragomir.

Situația României în grupa de preliminarii. Tricolorii speră la Cupa Mondială

România va avea două meciuri decisive pentru a spera la unul dintre primele 2 locuri din grupa de preliminarii. Tricolorii dau piept cu Bosnia, sâmbătă, de la ora 21:45, după care va juca marți, de la aceeași oră, cu San Marino, la Ploiești. Singura șansă pe care elevii lui Mircea Lucescu o au este să bată în ambele partide, astfel vor avea garantat locul 2.

ADVERTISEMENT

Prima poziție este greu de obținut, asta pentru că Austria are nevoie de un singur punct din meciurile cu Cipru, din deplasare, și Bosnia, acasă. În acest moment clasamentul grupei arată așa: Austria – 15 puncte, Bosnia – 13 puncte, România – 10 puncte.

Cum ajunge România în urna a doua valorică pentru CM 2026. Care sunt...
Fanatik
Cum ajunge România în urna a doua valorică pentru CM 2026. Care sunt condițiile, cum poate să joace barajul acasă cu o echipă mai slab cotată
Victorie mare pentru Gino Iorgulescu la Adunarea Generală a LPF! Decizia importantă luată...
Fanatik
Victorie mare pentru Gino Iorgulescu la Adunarea Generală a LPF! Decizia importantă luată de cluburile din SuperLiga
Ungaria – România 9-0, cea mai dură înfrângere din istoria fotbalului românesc. „7...
Fanatik
Ungaria – România 9-0, cea mai dură înfrângere din istoria fotbalului românesc. „7 dintre jucătorii noștri erau maghiari!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Bombă! Sigla lui Dinamo, scoasă la licitație. Echipa din România favorită să o...
iamsport.ro
Bombă! Sigla lui Dinamo, scoasă la licitație. Echipa din România favorită să o cumpere: 'Cred că Dinamo nici nu mai are voie să o folosească'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!