Momentul de la Românii au talent care i-a dat pe spate pe Smiley și Pavel Bartoș. Ce s-a întâmplat în timpul numărului Marinei Grigoreva

Numărul Marinei Grigoreva de la „Românii au talent” i-a dat pe spate pe Smiley și Pavel Bartoș. Rusoaica s-a prezentat cu un dans la bară, spre bucuria bărbaților aflați pe platoul de filmare la momentul respectiv, care au rămas fără cuvinte.

De fapt, Smiley a fost dat pe spate la propriu, pentru că a căzut din scaunul de jurat atunci când frumoasa blondină și-a făcut apariția și a încins atmosfera. Pavel Bartoș a glumit și a spus că își revine după leșin, după ce a văzut-o pe conurentă.

Așa cum era de așteptat, rusoaica a trecut în etapa următoare, dansul ei fiind apreciat atât de cele două jurate, Andra și Aexandra Dinu, dar mai ales de bărbați.

Jurații și publicul au avut parte de o surpriză de proporții în ediția de luni seară a show-ului „Românii au talent”. Marina Grigoreva i-a lăsat fără cuvinte pe bărbații din platou, dar și pe Smiley și Pave Bartoș, care au fost marcați de această apariție.

Iubitul Ginei Pistol a căzut de pe scaunul de jurat atunci când a văzut-o pe rusoaică. Formele ei aptisante și dansul au încins atmosfera în platou, dar nici publicul masculin nu a rămas indiferent la mișcările Marinei Grigoreva.

„Smiley: Cine eşti şi de unde vii?

Marina Grigoreva: Mă numesc Marina şi vin Sankt Petersburg, Rusia.

Smiley: Pavele, tu ce părere ai despre asta?

Pavel Bartoş: Eu îmi revin după leşin, m-am dat cu magneziu

Smiley: Eu nu vreau să te ţin prea mult de vorbă, vreau să te privesc în toată splendoarea

Marina Grigoreva: Bine, mulţumesc”, a fost conversația dintre concurentă și prezentatorii show-ului.

Marina Grigoreva a trecut în etapa următoare

Cei patru jurați au apreciat dansul rusoaicei și au trimis-o în etapa următoare cu patru de „DA”. „Marina, am stat şi m-am gândit tot numărul ce a vrut să transmită dansul tău, m-am gândit la toate metaforele posibile şi tot nu îmi dau seama”, i-a transmis Smiley.

Conștientă de frumusețea ei, Marina i-a răspuns că vrea să le ofere oamenilor plăcere prin mișcările ei provocatoare: „Mesajul meu este că sunt frumoasă, îmi place când mă priveşte lumea şi îmi place să ofer lumii plăcere”.

„De mic copil m-am întrebat cum arată porumbelul păcii. E pentru prima dată în viaţa mea când văd porumbelul păcii şi ai dreptate, noi oamenii vrem pace. îţi mulţumesc frumos că ai zburat până aici”, i-a spus și Florin Călinescu, impresionat de numărul ei.

Andra s-a gândit imediat la cum își menține silueta și ce mănâncă pentru a evita celulita. De asemenea, jurata s-a gândit imediat dacă Marina are o familie și nu a ezitat să o întrebe.

„Andra: Când vedem o femeie aşa frumoasă ca tine, ne gândim: Cum de nu are celulită, dar oare ce mănâncă, dar oare e măritată, are copii, cum reuşeşte să fie şi femeie. Eşti măritată?/ Marina: Nu, nu sunt măritată şi nu am copii”, a fost dialogul dintre cele două.

Soția lui Cătălin Măruță a continuat mesajul pentru frumoasa concurentă: „Încă, stai, dar cu siguranţă o sa ajungi ş tu aşa şi mă gândesc oare cum o să arăţi după doi copii. Eu am încercat altceva şi mi-a reuşit, eu am încercat să cânt şi mi-a reuşit. Fiecare om trebuie să aibă un vis şi dacă ăsta a fost visul tău, ţi l-ai împlinit. Faci foarte bine ce faci.”

După ce Marina Grigoreva a părăsit scena, Andra a glumit cu colegii ei de la masa juraților și a adus în discuție silueta impecabilă a concurentei care a încins atmosfera: „Uită-te şi tu cu tocurile alea îi arată picioarele şi mai lungi şi mai frumoase. Du-te fată acasă la tine, lasă-ne în pace.”