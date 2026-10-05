Momentul delicat prin care trece jucătorul Universității Craiova: „E posibil să pierd tot!”

ADVERTISEMENT

Accidentat grav în luna august, Adrian Rus (30 de ani) trece printr-un moment complicat al carierei. Fundașul central nu știe nici acum când va putea reveni pe gazon, iar perioada de absență se poate prelungi considerabil.

Adrian Rus e dat peste cap de accidentare

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate Stoperul campioanei României a ieșit accidentat de pe teren în minutul 20 al meciului Universitatea Craiova – FC Voluntari 3-1. Rus s-a accidentat grav la genunchi și, inițial, s-a crezut că este vorba despre o ruptură de menisc, ceea ce ar fi însemnat o revenire pe gazon peste 6-7 luni.

ADVERTISEMENT

, iar Universitatea Craiova a transmis că Adi Rus are nevoie de o lună de pauză, înainte să reia pregătirea alături de restul colegilor. „Recuperarea decurge destul de bine, mai trebuie să am puţină răbdare. Pot să spun că partea grea, mentală, a trecut.

A fost mai greu la început, însă vine partea fizică mai grea, când o să încep să intru cu echipa, să alerg pe teren şi fizic o să fie un pic greu după o lună şi ceva cât am pierdut. Se pierde foarte mult, mai ales că vin după cantonamentul de vară, după acele trei meciuri din trei în trei zile.

ADVERTISEMENT

Cred că fizic m-am simţit foarte bine, dar acum nu ştiu dacă am pierdut tot. E posibil să pierd tot, dar de asta e staff-ul şi toţi alături de mine, să mă refac şi fizic foarte bine. Cred că asta e cel mai important, să nu forţeze şi să aibă răbdare. Dacă ne grăbim şi facem ceva greşit, după ne pare rău şi o luăm de la capăt. E foarte greu să stai pe margine, dar am încercat să-i ajut prin a fi alături de ei, să-i încurajez şi să le mai dau câteva sfaturi”, a declarat Adi Rus, conform

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova se pregătește de debutul în Conference League

Chiar dacă nu își poate ajuta din teren colegii, Adi Rus e trup și suflet pentru U Craiova. Fundașul central a vorbit despre perioada următoare, în care campioana României va juca din 3 în 3 zile. Echipa lui Filipe Coelho se pregătește pentru debutul în „faza Ligii” Conference League. U Craiova – Getafe se joacă joi, 15 octombrie, de la ora 19:45.

ADVERTISEMENT

„Ne doream o cupă europeană. Într-adevăr, ne doream Europa League sau Champions League, însă e important că suntem într-o grupă europeană şi vom juca din 3 în 3 zile. Cred că e mai bine să jucăm așa decât să stăm în faţa televizorului şi să stăm şi să ne uităm la meciuri. A fost o perioadă încărcată, dar şi în campionat am început bine.

Au mai fost unele meciuri în care nu ne-a ieşit ceea ce voiam, dar de fiecare dată am reuşit să ne ridicăm şi asta datorită grupului. Suntem un grup unit şi avem şi o echipă bună care, în perioada următoare, va face faţă acestor meciuri din 3 în 3 zile. Nu este uşor şi e normal să apară oboseala. Dar ne bucurăm mai mult decât să stau în faţa televizorului şi să mă uit la meciurile din Europa şi să ştiu că nu este nicio echipă românească acolo”, a adăugat fundașul campioanei României.