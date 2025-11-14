Momentul din fotbal care l-a făcut pe Daniel Băluţă să plângă. “Nu mi-am revenit o săptămână!”. Care e sportivul pe care îl admiră cel mai mult

ADVERTISEMENT

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 din București, candidează din partea PSD pentru funcția de edil al Capitalei. Se anunță o bătălie strânsă la urne. Acesta a fost invitatul lui Horia Ivanovici în emisiunea FANATIK EXCLUSIV, unde a vorbit atât despre politică, cât și despre sport.

Daniel Băluță este un mare fan al fotbalului. Steaua l-a făcut să plângă zile întregi

a fost și este un mare fan al fotbalului. Acesta a vorbit în termeni laudativi despre poate cel mai bun jucător român din toate timpurile, Gheorghe Hagi, pe care îl consideră un adevărat exemplu de determinare. Daniel Băluță a recunoscut că Steaua l-a făcut să plângă zile întregi în anii 80.

„Îmi place tare rău fotbalul. Îmi aduc și acum aminte data de 7 mai 1986. Am văzut meciul. Eram copil. Știți când am plâns? Am fost absolut devastat. A pierdut Steaua cu AC Milan, 0-4. Ne-au bătut de ne-au distrus. Nu mi-am revenit o săptămână. Mi se părea că nu poate cineva să o bată pe Steaua. Am suferit îngrozitor. Milan avea o echipă ieșită din comun. Îmi place enorm fotbalul. Nu prea mai am timp să mă uit. Jucam când eram mic. Vârf împins eram

Știți că cel mai mult îl admir pe Gică Hagi. De departe. Este un om care m-a inspirat. Un model. Mai ales prin ambiția și determinarea pe care le-a avut. După cariera de fotbalist a devenit și antrenor, și conducător de club și a obținut rezultate extraordinare în fiecare loc în care s-a dus. Nu știu de unde are toată forța asta. Iubește foarte mult țara asta”, a precizat Daniel Băluță.

Ce spune Daniel Băluță despre o echipă de fotbal susținută cu bani de Primăria București

a dat de înțeles că, dacă va ajunge primarul Capitalei, va încerca să atragă fonduri importante pentru cluburile sportive din București, dar și pentru dezvoltarea culturii, un subiect despre care, în opinia sa, se vorbește mult prea puțin.

„Banii trebuie să îi folosim. Am putea prelua o echipă care e în dificultate. Depinde. Putem să ne implicăm la o echipă de fotbal din București. Avem niște echipe extraordinare. Putem să îi ajutăm și cu sponsori. Peste tot în lume primăriile sprijină extrem de mult sportul. Eu sunt convins că, prin dezvoltarea pe care acest oraș trebuie să o aibă, perspectiva e una foarte bună. Vom aduce multe investiții în acest oraș. Investițiile trebuie să meargă spre sport, dar și spre cultură”, a mai adăugat candidatul PSD.

Familia, susținătorul necondiționat al lui Daniel Băluță

De asemenea, Daniel Băluță recunoaște că în ultimii ani a reușit să petreacă tot mai puțin timp alături de familie, având mult de muncă la Primăria Sectorului 4, însă a spus că soția și fiica sa îl susțin necondiționat. Horia Ivanovici a observat că edilul s-a emoționat și a fost aproape să lăcrimeze când a vorbit despre acest subiect.

„Nu aș putea să exist fără familia mea. Avem niște relații speciale. Am o soție extrem de înțelegătoare și înțeleaptă. Fiecare ne dorim să facem lucruri pentru oameni. Mi-au spus soția și fata că o să am și mai puțin timp, dar sunt alături de mine și sunt convinse că o să fac lucruri și mai multe pentru oameni”, au fost cuvintele lui Daniel Băluță.