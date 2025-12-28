Momentul fabulos în care regretata actriță Brigitte Bardot l-a întâlnit pe Pele pe terenul de fotbal! „Regina actoriei” a lovit un fotograf în față: „Extraordinar”. Video

ADVERTISEMENT

Sportul mondial a cunoscut, de-a lungul timpului, numeroase momente care i-au impresionat pe fanii de pretutindeni. În anul 1971, suporterii erau șocați de faptul că două legende, Brigitte Bardot și Pele, aveau să se întâlnească pe terenul de fotbal. Cum s-a produs acest lucru.

Brigitte Bardot s-a stins din viață la 91 de ani

Brigitte Bardot, una dintre cele mai iconice figuri ale cinematografiei internaționale, a murit la vârsta de 91 de ani, potrivit anunțului făcut de fundația sa. Vedeta din filmele „Și Dumnezeu a creat femeia”, „Adevărul” și „Viva Maria!” a avut doar legături ocazionale cu sportul, fiind însă pasionată de schiul alpin.

ADVERTISEMENT

Timp de zeci de ani, Brigitte Bardot a întruchipat mitul și emblema glamour-ului, dobândind o aură internațională și văzându-și viața personală expusă până la cele mai mici detalii. A jucat în 47 de filme între 1952 și 1973, unele devenind memorabile, altele fiind mai puțin reușite, și a fost căsătorită cu celebrul regizor Roger Vadim. Mereu sub privirile admirative sau critice, actrița a avut și conexiuni ocazionale cu lumea sportului, iar o întâlnire cu faimosul Pele este, până în prezent, de neuitat.

Momentul fabulos în care Brigitte Bardot l-a întâlnit pe Pele

Pele și Brigitte Bardot erau unele dintre cele mai cunoscute persoane în perioada anilor 70, iar inevitabilul s-a produs, anume o întâlnire între cele două staruri. Acest lucru a avut loc în data de 31 martie 1971.

ADVERTISEMENT

La acel moment, Pelé, considerat cel mai bun fotbalist din lume, a întâlnit-o pe Brigitte Bardot, celebra actriță, în cadrul unui meci amical pe stadionul din Colombes. Triplul campion mondial brazilian sosise în zona Parisului cu echipa sa, Santos, pentru a participa la acest meci caritabil dedicat strângerii de fonduri pentru cercetarea cancerului, jucând împotriva unei selecționate formate din fotbaliști de la Saint-Étienne și Olympique de Marseille, cele mai iubite cluburi din fotbalul francez.

ADVERTISEMENT

Brigitte Bardot, sub blitzurile sutelor de fotografi, a dat lovitura de start a meciului. Celebra actriță era îmbrăcată într-un top albastru, mini-șort alb și cizme roșii, asta pentru a amintit de culorile naționale ale Franței.

La câțiva ani distanță, Brigitte a amintit de acel moment și a mărturisit că i s-a părut amuzant momentul în care a lovit un fotograf, din greșeală, în față cu mingea: „A fost amuzant, dar, din păcate, era un zid de fotografi și, când am dat lovitura de start, mingea a ajuns direct în fața unui fotograf aflat în genunchi, care a primit-o fix în față! Pelé, adorabil, râdea în hohote, și eu la fel”, povestea actrița, conform .

ADVERTISEMENT

Ce părere avea Brigitte Bardot de marele Pele

Regretata Brigitte Bardot era o mare amatoare de fotbal, aceasta recunoscând că „îi plăcea să se uite la televizor”. , actrița îl considera un om „extraordinar”, așa cum notează sursa amintită mai sus.

Duelul în care Brigitte Bardot s-a terminat la egalitate, scor 0-0, urmând apoi ca învingătoarea să fie decisă la lovituri de departajare. Din păcate, , cât și Brigitte Bardot, care s-a stins din viață la 28 decembrie 2025, nu se mai află printre noi.