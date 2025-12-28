Sport

Momentul fabulos în care regretata actriță Brigitte Bardot l-a întâlnit pe Pele pe terenul de fotbal! „Regina actoriei” a lovit un fotograf în față: „Extraordinar”. Video

Regretata actriță Brigitte Bardot a avut partea de un moment fabulos pe terenul de fotbal. „Regina actoriei” l-a cunoscut personal pe marele Pele.
Iulian Stoica
28.12.2025 | 14:44
Momentul fabulos in care regretata actrita Brigitte Bardot la intalnit pe Pele pe terenul de fotbal Regina actoriei a lovit un fotograf in fata Extraordinar Video
Cum s-a produs întâlnirea dintre Pele și Brigitte Bardot. Sursă foto: Colaj Fanatik
Sportul mondial a cunoscut, de-a lungul timpului, numeroase momente care i-au impresionat pe fanii de pretutindeni. În anul 1971, suporterii erau șocați de faptul că două legende, Brigitte Bardot și Pele, aveau să se întâlnească pe terenul de fotbal. Cum s-a produs acest lucru.

Brigitte Bardot s-a stins din viață la 91 de ani

Brigitte Bardot, una dintre cele mai iconice figuri ale cinematografiei internaționale, a murit la vârsta de 91 de ani, potrivit anunțului făcut de fundația sa. Vedeta din filmele „Și Dumnezeu a creat femeia”, „Adevărul” și „Viva Maria!” a avut doar legături ocazionale cu sportul, fiind însă pasionată de schiul alpin.

Timp de zeci de ani, Brigitte Bardot a întruchipat mitul și emblema glamour-ului, dobândind o aură internațională și văzându-și viața personală expusă până la cele mai mici detalii. A jucat în 47 de filme între 1952 și 1973, unele devenind memorabile, altele fiind mai puțin reușite, și a fost căsătorită cu celebrul regizor Roger Vadim. Mereu sub privirile admirative sau critice, actrița a avut și conexiuni ocazionale cu lumea sportului, iar o întâlnire cu faimosul Pele este, până în prezent, de neuitat.

Momentul fabulos în care Brigitte Bardot l-a întâlnit pe Pele

Pele și Brigitte Bardot erau unele dintre cele mai cunoscute persoane în perioada anilor 70, iar inevitabilul s-a produs, anume o întâlnire între cele două staruri. Acest lucru a avut loc în data de 31 martie 1971.

La acel moment, Pelé, considerat cel mai bun fotbalist din lume, a întâlnit-o pe Brigitte Bardot, celebra actriță, în cadrul unui meci amical pe stadionul din Colombes. Triplul campion mondial brazilian sosise în zona Parisului cu echipa sa, Santos, pentru a participa la acest meci caritabil dedicat strângerii de fonduri pentru cercetarea cancerului, jucând împotriva unei selecționate formate din fotbaliști de la Saint-Étienne și Olympique de Marseille, cele mai iubite cluburi din fotbalul francez.

Brigitte Bardot, sub blitzurile sutelor de fotografi, a dat lovitura de start a meciului. Celebra actriță era îmbrăcată într-un top albastru, mini-șort alb și cizme roșii, asta pentru a amintit de culorile naționale ale Franței.

La câțiva ani distanță, Brigitte a amintit de acel moment și a mărturisit că i s-a părut amuzant momentul în care a lovit un fotograf, din greșeală, în față cu mingea: „A fost amuzant, dar, din păcate, era un zid de fotografi și, când am dat lovitura de start, mingea a ajuns direct în fața unui fotograf aflat în genunchi, care a primit-o fix în față! Pelé, adorabil, râdea în hohote, și eu la fel”, povestea actrița, conform Le Parisien.

Ce părere avea Brigitte Bardot de marele Pele

Regretata Brigitte Bardot era o mare amatoare de fotbal, aceasta recunoscând că „îi plăcea să se uite la televizor”. Cât despre Pele, actrița îl considera un om „extraordinar”, așa cum notează sursa amintită mai sus.

Duelul în care Brigitte Bardot s-a terminat la egalitate, scor 0-0, urmând apoi ca învingătoarea să fie decisă la lovituri de departajare. Din păcate, atât Pele, care a murit la 29 decembrie 2022, cât și Brigitte Bardot, care s-a stins din viață la 28 decembrie 2025, nu se mai află printre noi.

