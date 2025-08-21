News

Momentul împușcăturilor care au creat haos în Centrul Vechi: cetățeanul turc trage șase focuri de armă apoi fuge. Atacul ar fi fost comandat. Video

Iată momentul în care cetățeanul turc deschide focul chiar în Centrul Vechi al Capitalei. Potrivit anchetatorilor, atacul ar fi fost comandat.
Mădălina Cristea
21.08.2025 | 10:49
Momentul impuscaturilor care au creat haos in Centrul Vechi cetateanul turc trage sase focuri de arma apoi fuge Atacul ar fifostcomandat Video
Momentul în care cetățeanul turc trage șase focuri de armă spre terasa unui club din București. Atacul ar fi fost comandat. Sursa foto: Colaj Fanatik, Captură video Digi24.

Au apărut noi informații despre atacul armat din Centrul Vechi al Capitalei, produs în noaptea de marți spre miercuri. Un cetățean turc a deschis focul într-un local plin de oameni, trăgând șase gloanțe în direcția terasei.

Momentul în care cetățeanul turc trage șase focuri de armă în Centrul Vechi

Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Autoritățile l-au reținut imediat pe individ, însă acesta nu a vrut să dea nicio informație. Potrivit surselor din anchetă, atacul ar fi fost comis la comandă, susține Digi24.ro. Mai mult, nu ar fi fost prima dată când același individ a deschis focul.

În urmă cu o săptămână, acesta ar fi tras în aceeași terasă, dar cu o altă armă. În ambele cazuri, a scăpat de pistoale aruncându-le la gunoi. Camerele de supraveghere au surprins momentele în care bărbatul, în timp ce vorbea la telefon, scoate pistolul de la brâu și trage către primele mese de la intrare.

Video: Antena 3 CNN

Ulterior, a fugit pe aleile din Centrul Vechi, încercând să scape, alergând printre clienții panicați. Unul dintre bodyguarzii localului a fost primul care a încercat să-l oprească. Bărbatul a urmărit suspectul până pe Splaiul Unirii, unde l-a prins și a reușit să îl imobilizeze.

Atacul ar fi fost condamnat

“Din primele verificări, rezultă că autorul a folosit o armă letală (pistol) şi ar fi tras 6 focuri în direcţia terasei, după care a părăsit zona. Autorul a fost identificat şi depistat la scurt timp”, a transmis Poliția Capitalei, într-un comunicat de presă transmis miercuri, 20 august 2025.

Individul nu a opus rezistență în momentul în care a fost imobilizat și încătușat de către oamenii legii. A fost dus la audieri, însă nu a vrut să vorbească deloc cu procurorii și nu a acceptat nici avocat român, spunând că nu are încredere. Bărbatul a solicitat un avocat turc. Acum, anchetatorii vor să afle dacă individul a avut o țintă clară sau dacă a tras la întâmplare.

Tags:
Mădălina Cristea
Mădălina Cristea- Bălăceanu este redactor pe zona de News la Fanatik. Și-a început cariera jurnalistică la Evenimentul Zilei și Capital, apoi a fost parte din echipele redacționale ale site-urilor Mainnews.ro, Puterea.ro şi Ştirile ProTV
