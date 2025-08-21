Momentul împușcăturilor care au creat haos în Centrul Vechi: cetățeanul turc trage șase focuri de armă apoi fuge. Atacul ar fi fost comandat. Video

Au apărut noi informații despre atacul armat din Centrul Vechi al Capitalei, produs în noaptea de marți spre miercuri. Un cetățean turc a deschis focul într-un local plin de oameni, trăgând șase gloanțe în direcția terasei.

Momentul în care cetățeanul turc trage șase focuri de armă în Centrul Vechi

Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Autoritățile l-au reținut imediat pe individ, însă acesta nu a vrut să dea nicio informație. Potrivit surselor din anchetă, atacul ar fi fost comis la comandă, susține . Mai mult, nu ar fi fost prima dată când același individ a deschis focul.

În urmă cu o săptămână, acesta . În ambele cazuri, a scăpat de pistoale aruncându-le la gunoi. Camerele de supraveghere au surprins momentele în care bărbatul, în timp ce vorbea la telefon, scoate pistolul de la brâu și trage către primele mese de la intrare.

Ulterior, a fugit pe aleile din Centrul Vechi, încercând să scape, alergând printre clienții panicați. Unul dintre bodyguarzii localului a fost primul care a încercat să-l oprească. Bărbatul a urmărit suspectul până pe Splaiul Unirii, unde l-a prins și a reușit să îl imobilizeze.

Atacul ar fi fost condamnat

“Din primele verificări, rezultă că (pistol) şi ar fi tras 6 focuri în direcţia terasei, după care a părăsit zona. Autorul a fost identificat şi depistat la scurt timp”, a transmis Poliția Capitalei, într-un comunicat de presă transmis miercuri, 20 august 2025.

Individul nu a opus rezistență în momentul în care a fost imobilizat și încătușat de către oamenii legii. A fost dus la audieri, însă nu a vrut să vorbească deloc cu procurorii și nu a acceptat nici avocat român, spunând că nu are încredere. Bărbatul a solicitat un avocat turc. Acum, anchetatorii vor să afle dacă individul a avut o țintă clară sau dacă a tras la întâmplare.