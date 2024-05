Momentul în care Adrian Ilie s-a convins că există Dumnezeu. „Eram în Portugalia… Am început să plâng… Era o forță atât de puternică”

, unde a discutat cu Horia Ivanovici despre credință. Emisiunea este în direct în fiecare luni, marți și vineri, cu începere de la 10:30.

Adrian Ilie, moment revelator

„Cobra“ a spus că a simțit, într-o vizită în Portugalia, o energie care trăiește și astăzi în el. Fostul mare atacant internațional a rememorat momentul care l-a adus mai aproape de divinitate, în Portugalia. .

Reacțiile celor care erau în vizită cu Adrian Ilie au fost surprinzătoare. Nicolas Popescu, fiul fostului mare jucător, Gică Popescu, a spus că este primul moment în care l-a văzut pe fostul atacant plângând.

„Am plâns o singură dată, dar nu la muntele Athos, ci în Portugalia. Am asistat la liturghie și a fost un moment în timpul liturghiei, când eram în altar, încât am simțit așa de mare, o forță care mă acaparează, așa că am început să plâng.

Chiar prietenii mei au spus că după slujbă, unul dintre ei era băiatul lui Gică Popescu, Nicolas, a zis ‘Niciodată nu te-am văzut să plângi’. Noi fiind foarte buni prieteni, am zis ‘Nu știu, atât am simțit’. Atâta dragoste și împlinire am simțit în momentul ăla, încât am simțit să plâng“, a spus Adrian Ilie.

Credința în Dumnezeu, un semn pentru Adrian Ilie

„Cobra“ a spus că acesta a fost momentul în care și-a dat seama de faptul că Dumnezeu există. Confirmarea a venit prin energia pe care a resimțit-o atunci, care trăiește și astăzi în sufletul lui.

„A fost momentul în care chiar am zis că există lucruri care ne depășesc pe noi, dar care ne protejează. Da, există. Înainte mai credeam în extratereștrii, că uite se întâmplă, dar vezi, ți se deschide calea.

‘Vezi, nu e așa ce crezi tu’. Mai vedeam filme, îți dai seama. Treci printr-o perioadă, ți se deschide calea, vezi și gata. Da, o forță atât de puternică. Transmitea dragoste și iubire. După ce am avut această experiență am mai citit.

Am citit și despre alți oameni cărora li s-au întâmplat aceleași evenimente. Să simtă o foarte mare iubire, o dragoste, care nu s-a pierdut din momentul ăla deloc. Asta simt în continuare“, a mai spus Adrian Ilie, în exclusivitate.

