Momentul în care antrenorul lui David Popovici și-a dat seama că medaliatul cu aur la JO 2024 va avea o carieră strălucitoare: “A fost undeva pe la 13 ani”

La Paris, la proba de 200 metri liber și a luat medalia de bronz și la 100 de metri. Participarea sportivului la Jocurile Olimpice din acest an a fost una cu un mare succes.

Când a prezis antrenorul lui David Popovici cariera briliantă a campionului olimpic: “Un prim moment a fost undeva pe la 13 ani”

David Popovici este unul dintre sportivii care ne-a făcut mândri în acest an după ce a devenit campion olimpic la Paris. Toată presa de sport din lume a scris despre performanța românului. Acesta reușind un lucru incredibil, cu care a scris istorie la 19 ani.

În cadrul unui interviu, antrenorul lui David Popovici, Adrian Rădulescu, a dezvăluit momentul în care și-a dat seama că sportivul de 20 de ani va avea succes.

Episodul este strâns legat cu primele performanțe de la 13. Iar la 15 a devenit deja o certitudine în ochii antrenorului care a fost alături de David Popovici de la primii săi pași.

“Cred că un prim moment a fost undeva pe la 13 ani. Atunci când a început să aibă rezultate din ce în ce mai bune. Și-a dorit să fie dedicat procesului cu mult mai multă atenție.

Comparând cu cel mai înalt nivel de performanță cred că în 2019, când avea 15 ani. Cu cele 3 medalii de la festivalul olimpic a atins baremul B de jocuri.

Acest lucru grație uneia dintre probe, mai exact cea de la 100 metri liber. Cea care te duce mai aproape de Jocurile Olimpice. El era și la o vârstă foarte fragedă”, a spus Adrian Rădulescu, la .

Cum s-a obişnuit cu statutul de vedetă: “Am avut chiar o perioadă în care nu am vrut să mai ies”

În cadrul unui , David Popovici a vorbit despre statutul de star. Dar și despre . Dacă la început i se părea plăcut să dea autografe şi să facă poze, după un timp a devenit destul de greu:

“La început mi-a plăcut când oamenii mă opreau pe stradă şi cred că toţi am avut într-o zi fantezia de a fi celebru şi de a semna autografe. Dar a devenit foarte repede prea greu pentru mine.

Am avut chiar o perioadă în care nu am vrut să mai ies. Apoi, când mai ieşeam am purtat ochelari şi o şapcă”, a explicat sportivul.

Stres maxim la Jocurile Olimpice: “Ceea ce aveam nevoie era să fac lucruri normale. Pentru că ceea ce mi se întâmpla nu era normal”

Finala probei de 200 de metri liber de la Paris l-a avut pe . Înotătorul român nu s-a simţit bine în ziua finalei olimpice, pe care a reuşit să o câştige după o ultimă lungime de bazin excepţională. După Jocurile Olimpice a plecat în Bali, vacanţă pe care a scurtat-o şi s-a întors în ţară:

“Mă gândeam că plecarea ar fi soluţia. Să plec şi să scap de tot acest stres şi de această adversitate pe care am trăit-o (fiind bolnav în ziua finalei). Când ceea ce aveam nevoie era să fac lucruri normale. Pentru că ceea ce mi se întâmpla nu era normal”, a povestit Popovici.