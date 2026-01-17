Momentul în care Cristi Chivu nu a avut milă de jucătorii Interului: „A făcut pereții vestiarului să tremure”

Inter are un parcurs foarte bun sub comanda lui Cristi Chivu, numit în vară pe banca echipei. „Nerazzurrii” sunt lideri în Serie A, ocupă locul 6 în UEFA Champions League și sunt calificați în sferturile Cupei Italiei. Relația dintre antrenorul român și jucători pare a fi una excelentă, însă presa din Italia a dezvăluit că au existat și momente tensionate în acest sezon.
Inter a debutat în noul sezon cu un succes clar, 5-0 cu AC Torino, dar apoi a suferit două eșecuri în campionat, 1-2 cu Udinese și 3-4 cu Juventus. La Torino, Inter a condus cu 3-2, dar a încasat două goluri în ultimul sfert de oră. La finalul meciului, Cristi Chivu a avut o reacție foarte dură în vestiar.
„În încercarea sa reușită de a crea o relație adevărată cu echipa, Cristian Chivu nu a folosit doar gesturi calde. Bineînțeles, era important să intre tiptil în vestiar, croindu-și un drum printre urmele dezastrului care s-a produs la finalul sezonului trecut. Când a fost necesar însă, noul antrenor a apelat la o abordare dură, asigurându-se că anumite mesaje au fost transmise clar și rapid. În special în momentul în care a fost nevoit să oprească un trend care o ducea pe Inter către colaps încă din startul sezonului.
Eșecurile consecutive cu Udinese și Juventus nu au fost pe placul antrenorului român, care a fost deosebit de deranjat de modul în care acestea s-au produs. Din acest motiv, după meciul de pe Juventus Stadium, a făcut pereții vestiarului să tremure. În acel moment, a solicitat ca jucătorii să crească nivelul de concentrare și de determinare, pentru ca echipa să nu mai piardă puncte importante”, au dezvăluit cei de la Corriere dello Sport.
Discursul dur al lui Cristi Chivu a avut un efect, deoarece Inter a înregistrat o serie excelentă, șapte victorii consecutive în toate competițiile, după acel eșec de la Torino. Următoarea înfrângere a sosit după o lună și jumătate, 1-3 pe terenul campioanei en-titre, Napoli. Mai apoi, Inter a mai fost învinsă în 2025 de AC Milan, Atletico Madrid, Liverpool și Bologna.
Ultimul eșec a fost, poate, și cel mai dureros, deoarece a sosit în semifinala Supercupei Italiei, echipa lui Cristi Chivu ratând astfel primul obiectiv din acest sezon. În 2026, Inter a avut un start aproape perfect, cu 3 victorii și un egal în Serie A. „Nerazzurrii” au învins Bologna, 3-1, Parma, 2-0, și Lecce, 1-0, și au remizat cu Napoli, 2-2. Egalul dintre Inter și echipa lui Antonio Conte a fost analizat la FANATIK SUPERLIGA de oficialul celor de la FCSB, Mihai Stoica.
După victoria cu Lecce, 1-0, Inter a ajuns la 46 de puncte, fiind lider momentan în Serie A. „Nerazzurii” sunt urmați în clasament de marea rivală AC Milan, cu 43 de puncte, și de campioana Napoli, cu 40 de puncte. Sâmbătă, de la ora 16:00, echipa lui Cristi Chivu va evolua pe terenul celor de la Udinese în etapa 21.