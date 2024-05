, Gabi Safta a adus aminte despre momentul în care a fost aproape să se bată cu tehnicianul grecilor.

Momentul în care Gabi Safta și Răzvan Lucescu au fost la un pas de bătaie! Acum, tehnicianul este idolul lui Gabi: “Eu și Meme am promis!”

La un meci Steaua – Rapid pe Ghencea, scor 0-0, Gabi Safta susține că a fost aproape de a se lua la bătaie cu Răzvan Lucescu. Aceștia au fost despărțiți cu greu, însă acum își aduc aminte de moment cu zâmbetul pe față.

Cei doi au trecut peste conflictul respectiv și acum se respectă reciproc. Gabi Safta a mărturisit că, după un meci câștigat de Brașov cu Dinamo, a hotărât, alături de Mihai Stoica, să îi fie alături și să îl respecte pe Răzvan Lucescu, care merită acest lucru.

“Sunt tare mândru de ceea ce a reușit. Eu am avut un conflict cu Răzvan Lucescu. Era să ne luăm la bătaie pe tunelul din Ghencea. A fost un meci de 0-0, iar eu am pus o melodie care nu avea ce să caute pe stadion.

Răzvan mi-a atras atenția destul de dur și eu am reacționat. Ne-au despărțit Ion Crăciunescu și Vali Alexandru. Am fost la un pas să ne luăm la bătaie și ne aducem aminte de acele momente mereu cu zâmbete.

Când era selecționerul României eu l-am susținut foarte mult. A fost criticat, pentru că era extrem de sincer. A fost un om corect tot timpul.

După ce a bătut Dinamo cu Brașovul, iar Unirea Urziceni a luat titlul, am promis eu și Meme că vom fi alături de Răzvan Lucescu.

Criticile primite pe nedrept mi-au întărit ideea că acest om, Răzvan Lucescu, trebuie susținut. S-a înfiripat o relație de respect între minte și el. E un om mare de tot și un antrenor senzațional”, a declarat Gabi Safta la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Prima reacție a lui Răzvan Lucescu după cel de-al doilea titlu în Grecia

PAOK a câştigat al patrulea titlu din istorie după un final nebun de campionat în Grecia. , meci care i-a adus campionatul lui Răzvan Lucescu.

“Meciul de ieri este imaginea întregului an. Un meci greu, tensionat, în care am avut momente bune, în care am avut speranţă, în care ne vedeam deja campioni. Și în care am avut o anxietate şi o decepţie când Aris a egalat.

Am marcat al doilea gol, care ne-a adus titlul. Un meci trăit în ultimele 15 minute la o intensitate emoţională pe care n-am mai avut-o. Și am atâţia ani în fotbal. Am jucat în 10 contra 11. Ştiam că orice minge care s-ar duce în poarta noastră ar face să pierdem un titlu pe care, la început de sezon, nu ni-l puteam imagina.

A fost un an care a început în iulie, cu prima confruntare în Europa, cu foarte mult pesimism în jurul nostru. Şi ăsta e un cuvânt elegant. Suporterii erau foarte critici la ceea ce se întâmpla, nu erau făcute transferuri, dubiul faţă de cei de la echipă”, a spus Răzvan Lucescu la FANATIK SUPERLIGA.

Gabi Safta, dezvăluiri uluitoare despre Răzvan Lucescu