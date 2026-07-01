Momentul în care Gabi Torje s-a ”transformat” în Eminem și a impresionat-o pe Raluca Hogyes: ”Ia-o mai ușor”

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Retras nu cu mult timp în urmă din activitatea sportivă, Gabi Torje (36 de ani) nu poate rămâne departe de fotbal. Fostul jucător al lui Dinamo și al echipei naționale este o prezență constantă la o televiziune de sport. Acesta a îmbrăcat haina de analist. Recent, Torje a devenit, pentru un moment, un veritabil Eminem în direct, la un talk-show sportiv, și a impresionat-o pe frumoasa Raluca Hogyes.

Gabi Torje s-a ”transformat” în Eminem în direct la TV. Reacția Ralucăi Hogyes când l-a auzit: ”Mai ușor!”

În ultimele luni, prestația lui Gabi Torje în platoul televiziunii Digisport, acolo unde este invitat permanent din postura sa de analist sportiv, a atras atenția. În primăvară, nimeni altul decât Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a spus despre Torje, pe care l-a întâlnit în nenumărate rânduri din postura de jucător la rivala Dinamo, că este extrem de deștept și inteligent.

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. În cadrul unei emisiuni la care acesta a participat, fostul mijlocaș a impresionat asistența prin debitul său verbal. Acesta a semănat, pentru o clipă, cu Eminem, unul dintre cei mai influenți și de succes rapperi din istoria muzicii contemporane. S-a întâmplat în momentul în care Torje a dat citire unor paragrafe din Legea 4/2008 și 60/1991 pe care Camera Deputaților a adoptat-o la începutul săptămânii.

De față în momentul în care Torje a citit aceste rânduri cu o viteză amețitoare, prezentatoarea Raluca Hogyes (38 de ani), a avut o reacție care denotă uimirea ei. ”Ia-o mai ușor!”, a exclamat soția lui Lukasz Szukala. și intervenția Ralucăi Hogyes a devenit viral în online.

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Cum au reacționat fanii când l-au auzit pe Gabi Torje

au devenit rapid virale în mediul online, fiind distribuite pe mai multe platforme de socializare. Fanii au reacționat imediat când l-au văzut pe fostul fotbalist cum se descurcă în ”stilul Eminem”. ”90% din jucătorii noștri romani vor fi invidioși pe Gabriel de astăzi înainte”, a spus un internaut. ”Citește mult mai bine decât alții cu două facultăți, mai ales că a fost un sportiv de performanță”, a fost un alt comentariu.

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Cu ce l-a impresionat Gabi Torje pe Gigi Becali

Torje nu este la prima ”ieșire” spectaculoasă. Prestațiile sale din rolul de analist sportiv i-au adus și laude de la cel mai înalt nivel al fotbalului românesc. ”Cel mai inteligent, cel mai înțelept este Torje dintre toți ai voștri de la Digi Sport. Au jucat și alții și nu îi duce bibilica să vorbească. Omul e cuminte, niciodată nu a ținut cont că e dinamovist.

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E om de calitate, eu îi cunosc pe oameni. Nu am vrut să îl iau eu atunci de la Timișoara? Dar s-a băgat Borcea și a dat două milioane pe 50 la sută. Bă, ești nebun? Deci bravo ție, mă, copile, ca să te alint că ești om de calitate”, a afirmat patronul FCSB-ului, Gigi Becali, pentru televiziunea de sport, în urmă cu câteva luni.