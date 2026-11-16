Momentul în care Gigi Becali s-a întâlnit cu Ioan Andone: „Eu pe ăsta nu l-aș lua!”

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Gigi Becali a făcut o serie de schimbări majore la FCSB în ultima perioadă. Ioan Andone a dezvăluit că a discutat personal cu patronul „roș-albaștrilor” și a spus pe cine l-a îndrumat să transfere, dar și de cine să se ferească. Latifundiarul din Pipera a făcut fix invers.

Ioan Andone, sfătuitorul lui Gigi Becali. Jucătorul pe care i-a recomandat să îl evite

După , Gigi Becali a dezvăluit că pentru a căuta jucători potriviți pentru transferurile la echipă. Profitând de acest context, Ioan Andone a dezvăluit că a mers personal, de mai multe ori, la Gigi Becali, care îl întreba constant despre ce fotbaliști să aducă. „Fălcosul” i-a spus la un moment dat să îl aducă pe Alexandru Mitriță și să se ferească de Alexandru Băluță, latifundiarul din Pipera procedând ulterior fix invers. „Tot timpul a fost decizia lui. Într-o perioadă, mă invita pe la el. Eram președinte la FC Voluntari.

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Eu mă duceam, avea o brânză… Nu ai văzut așa ceva de când ești. Nu știu ce le face… În pivniță, o face cu oamenii lui. Soacra mea are 90 de ani și mă ruga să îi aduc. Mă întreba de jucători. Dacă se potrivesc la echipa lui… I-am zis că nu am banii lui dar nu l-aș lua pe ăsta… sau l-aș lua. M-a întrebat de mulți jucători. Și de Mitriță m-a întrebat, i-am zis să îl ia și el nu l-a luat. De Băluță, i-am zis să nu îl ia că și că îl va da afară, îi va găsi el ceva să nu fie mulțumit de el. Oricum el va lua decizia și acum, nu antrenor, nu impresar… nimeni nu îi va impune pe cineva! Întreabă mai multă lume Gigi de jucători!”, a spus inițial Ioan Andone la

Ioan Andone, dezamăgit de cum s-a prezentat FCSB la ultimul meci

Ulterior, Ioan Andone a dezvăluit că a fost prezent la meciul FCSB – Corvinul 0-1, în etapa 15 din SuperLiga, și că a fost convins după un sfert de oră că hunedorenii vor pleca cu victoria. Fostul mare fotbalist român a criticat felul în care „roș-albaștrii” s-au prezentat la partida de pe teren propriu. „Nu știm pe cine pune și ce pune, dar va avea o muncă grea. E greu să schimbi. Și Reghe, te uiți la el… Eram în tribună la meciul cu Corvinul, în minutul 15 am zis că o să-i bată.

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Nu joacă, nu pune presiune… Ești FCSB, pune presiune, nu-i lăsa să paseze! E mult de lucru…”, a mai spus Ioan Andone, conform sursei. FCSB vine după un 2-1 în deplasare cu Chindia, într-un amical disputat în weekend. Bucureștenii reiau competiția internă cu o deplasare contra celor de la FC Argeș, duminică, 22 noiembrie, de la 20:30, în etapa cu numărul 16. După primele 15 runde, „roș-albaștrii” au strâns 21 de puncte și se află pe locul 8, în afara play-off-ului.