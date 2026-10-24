Momentul în care Nadia Comăneci a împietrit! Ce întâlnire nu va uita niciodată Zeița de la Montreal

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Nadia Comăneci a vorbit, la Prima News, într-un dialog special la Podcastul „Pe drept cuvânt” realizat de Florentin Ţuca, despre celebritate, performanţă şi viitorul sportului. Ea a dezvăluit care a fost unul dintre momentele care i-au marcat viața.

Nadia a înghețat când Nelson Mandela i-a strâns mâna

Acesta a fost o întâlnire, în urmă cu mai mulţi ani, cu Nelson Mandela. “Era şi Ilie Năstase în cameră. Când mi-a strâns mâna am fost împietrită, şocată. M-a surprins că ştia foarte multe despre viaţa mea. M-a impresionat”, a spus ea despre întâlnirea cu fostul președinte sud-african.

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Nadia Comăneci a vorbit despre semnificaţia celor 17 secunde care au făcut-o nemuritoare în sport, atunci când tabela de la Montreal nu a putut afişa nota 10. „Ca un fulger a fost. Exerciţiul de la paralele este al doilea cel mai scurt după sărituri. Cei de la Omega au spus că ei au sunat înainte de Olimpiadă la federaţie şi li s-a spus că nimeni nu va lua 10 şi n-au mai pus o luminiţă în faţă. Când trăiam în România nu am ştiut cât de aplaudată eram în afara României. Când m-am întâlnit la evenimente cu foarte mulţi mi-au spus că ştiu exact unde erau când am luat 10”, a rememorat ea.

A donat bani Federației, după primul câștig important

„Mi s-a părut că sistemul a fost extrem de nedrept cu mine, care am venit înapoi după ce Bela a rămas. Nu mă lăsau să plec. Cred că emigrarea este grea pentru fiecare. Şi mai mult pentru mine. A fost greu, dar am reuşit să găsesc oameni din sport care m-au ajutat să-mi găsesc un drum, să construiesc totul din nou. Să fac primii bani, când am făcut 100.000 de dolari prima mare donaţie a fost pentru federaţia de gimnastică”

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O schimbare esențială a fost cea a mediului în care a ajuns fosta mare gimnastă. “Am învăţat că este bine să stai în cercul tău în care ştii despre ce vorbeşti. Muncă, disciplină, comunicare… Că aici nu exista comunicare. Ţi se spunea ce să faci şi atât. Pentru mine viaţa era şi mai dificilă pentru că toţi ochii erau pe mine. Posibilitatea de a pleca a fost ultima şansă de a face ceva”, a punctat Nadia.

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Contract record la „Românii au talent”

Concret, doar pentru un sezon, Nadia Comăneci și-a asigurat un cec de aproximativ 300.000 de euro. Cancan.ro informează că dacă suma se confirmă, atunci ar fi vorba despre un contract-record pentru un membru din juriul unei emisiuni televizate în România.