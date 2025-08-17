Momentul în care o femeie îl ia în brațe pe ucigașul soțului ei. Ce-i șoptește la ureche, în fața instanței

Camerele dintr-o instanță de judecată au surprins în care o femeie îl ia în brațe pe ucigașul soțului ei. Toată lumea a rămas surprinsă când a văzut gestul emoționant. Ce-i șoptește la ureche cea care a rămas văduvă, în fața instanței.

Momentul în care o femeie îl ia în brațe pe ucigașul soțului ei

Instanțele de judecată au văzut de-a lungul timpului numeroase evenimente neplăcute. Recent, acestea au fost martorele unei clipe complet ieșite din comun. Totul s-a petrecut în Statele Unite ale Americii și a provocat multă uimire.

O doamnă care și-a pierdut partenerul de viață într-un accident rutier a făcut un gest surprinzător. Regina Johnson l-a îmbrățișat pe criminalul soțului său, Charles, care a fost accidentat de o mașină în timp ce se deplasa cu bicicleta.

Inculpatul, Joseph Tillman, în vârstă de 24 de ani, a fugit de la fața locului. Incidentul a avut pe Towne Lake Parkway, Georgia, în jurul orei 15:30, pe 3 martie 2024. Victima, cunoscută de apropiați drept Chuck, a fost transportată de urgență la spital.

Bărbatul a fost tratat de cadrele medicale imediat ce a ajuns la unitatea medicală, având răni care îi puneau viața în pericol. Din păcate, organismul său a cedat la o săptămână de la accidentul rutier, lăsând în urma sa o soție îndurerată.

Ancheta a scos la iveală faptul că tânărul de 24 de ani băuse la un bar. În plus, consumase mai multe doze de Galaxy Gas, un drog periculos pe bază de oxid de azot, înainte de a se urca la volanul mașinii. Din cauza acestor substanțe a leșinat provocând un accident de circulație.

De ce a făcut soția victimei acest gest emoționant

Joseph Tillman a fost condamnat pentru moartea lui Charles Johnson. Inculpatul a pledat vinovat pentru mai multe acuzații, printre care se numără omor, conducere sub influența alcoolului și conducere imprudentă.

A primit 20 de ani de închisoare, în sala de judecată fiind surprins un moment incredibil. Tânărul de 24 de ani izbucnește în lacrimi în timp ce soția victimei, Regina Johnson, îl ia în brațe. Cei aflați în sala de judecată au rămas uimiți.

În plus, femeia i-a șoptit la ureche că îl iartă pentru fapta sa. Inculpatul a rostit la rândul său: „Îmi pare atât de rău. Îmi pare atât de rău”, conform publicației . Ulterior, femeia a dezvăluit de ce a făcut acest pas.

Regina Johnson a oferit un interviu după terminarea procesului, subliniind că a recurs la acest moment pentru că „Dumnezeu i-a spus că are nevoie de o îmbrățișare de mamă”. De asemenea, a susținut că tânărul are nevoie să vindece rănile trecutului, așa cum trebuie să facă și familia sa.

Judecătorul Tony Baker de la Curtea Superioară a comitatului Cherokee a privit totul cu neîncredere. Magistratul din SUA a mai subliniat faptul că nu a văzut niciodată soția unei victime îmbrățișând un inculpat.

Schimbările suferite de Joseph Tillman după accident

Joseph Tillman regretă că a fugit de la locul accidentului. Inițial, un alt conducător auto a fost acuzat pentru moartea lui Charlie Johnson, însă oamenii legii au reușit să afle adevărul într-un timp relativ scurt. Ulterior, a decis să facă mai multe schimbări.

A realizat că trebuie să facă transformări uriașe pentru a reveni pe drumul cel bun. S-a înscris într-un program de reabilitare pe o durată de doi ani. Acest proces ar putea duce la reducerea pedepsei cu închisoarea.

„M-am angajat pe lungul drum al reparării. Am intrat în reabilitare, am îmbrățișat sobrietatea, am început munca grea și umilitoare a vindecării. Știu că nu merit pace pentru că am cauzat atât de multă durere”, a spus tânărul.

„Și-a schimbat modul de viață și pare că este pe o traiectorie bună și continuă să meargă mai departe cu viața sa într-un mod pozitiv”, a completat avocatul apărării, Paul Ghanouni, mai arată sursa citată.