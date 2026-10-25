Sport

Momentul în care Reghecampf s-a enervat la conferința de presă după FCSB – Rapid 4-1: „Te rog frumos să ai grijă”

Bogdan Mariș
25.10.2026 | 07:27
Momentul in care Reghecampf sa enervat la conferinta de presa dupa FCSB Rapid 41 Te rog frumos sa ai grija
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Laurențiu Reghecampf (51 de ani) a avut un dialog tensionat la conferința de presă organizată după meciul FCSB - Rapid 4-1. FOTO: Sport Pictures
Laurențiu Reghecampf a fost deranjat de o întrebare primită la conferința de presă după victoria obținută de FCSB contra Rapidului. Cum a răspuns tehnicianul.
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Laurențiu Reghecampf (51 de ani) a avut un dialog tensionat la conferința de presă organizată după meciul FCSB – Rapid 4-1. Tehnicianul „roș-albaștrilor” a fost deranjat de o întrebare legată de injuriile pe care galeria FCSB-ului le-a adresat rapidiștilor, iar acesta a reproșat fanilor giuleșteni faptul că nu au respectat momentul de reculegere în memoria lui Viorel Păunescu. Fostul președinte al Stelei a decedat chiar în ziua meciului, la vârsta de 91 de ani.

Laurențiu Reghecampf s-a enervat la conferința de presă după FCSB – Rapid 4-1 

După finalul meciului de pe Arena Națională, Laurențiu Reghecampf a arătat spre tabela de marcaj, iar tehnicianul a declarat la conferința de presă că gestul a fost dedicat fanilor FCSB-ului, nu suporterilor rapidiști. „Când am arătat către tabelă, a fost un gest către galeria noastră, nu către galeria oaspete. Eu respect toate galeriile din România, dar mai sunt și anumite specimene care mai vorbesc urât”, a spus acesta.

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Întrebat de ce jucătorii FCSB-ului i-au aplaudat pe fanii din Peluza Nord în momentul în care aceștia adresau injurii rapidiștilor, tehnicianul i-a oferit o replică dură jurnalistului și i-a criticat pe fanii giuleștenilor pentru faptul că nu au respectat momentul de reculegere în memoria lui Viorel Păunescu. „De ce nu v-ați uitat și în partea cealaltă? Nu e fair play ceea ce faci, te rog frumos să ai grijă. Când întrebi ceva, pune în oglindă. În momentul în care se ține un moment de reculegere pentru un om care a fost important în fotbalul românesc, a investit foarte mulți bani, cred că ar fi fost respectuos ca lumea să nu cânte”, a declarat Laurențiu Reghecampf.

Laurențiu Reghecampf, provocat să comenteze conflictul dintre galerii după FCSB – Rapid

Antrenorul FCSB-ului a comentat insultele adresate de galeria FCSB-ului rivalilor de la Rapid. „Nouă ni s-au spus niște cuvinte foarte grave. La finalul meciului s-au scandat niște lucruri pe care le auziți mereu pe stadion. Dar, în aceeași măsură, trebuie să vedeți și partea cealaltă. (n.r. e vorba de rasism, nu de insulte) Nu e rasism, ce rasism? În primul rând, eu nici nu aud ce se scandează, nici într-o parte, nici în celalaltă.

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Nu cred că ar trebui să facem un lucru din chestia asta. Aceste cântece, aceste șicane între galerii, există de foarte mult timp, nu numai astăzi. Eu nu spun că e bine, dar trebuie puse în balanță ambele galerii, nu poți să judeci doar una și despre cealaltă să nu spui nimic. Nici măcar să nu respecți momentul de reculegere… Eu cred că lucrurile astea trebuie să le lăsăm la o parte, pe mine nu mă privește. Sunt înjurat de foarte mulți oameni. Dumneavoastră credeți că noi putem să oprim 8.000 de oameni care sunt înjurați 90 de minute? N-avem cum. Nu am cum să răspund pentru cineva care e pe stadion”, a afirmat Laurențiu Reghecampf.

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Bogdan Mariș
Bogdan Mariș
Absolvent al Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Jurnalism, Bogdan Mariș este redactor sportiv la site-ul fanatik.ro din anul 2025. A mai lucrat la TV Arad și Glasul Aradului.
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