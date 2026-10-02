Momentul în care stadionul din Varșovia s-a „cutremurat”! 50.000 de polonezi, atmosferă electrizantă la meciul cu România

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Polonia – România este considerat adevăratul test al grupei pentru Gheorghe Hagi și naționala României. Din tăcerea de mormânt de pe Arena Națională din timpul meciului cu Bosnia, scor 2-4, „tricolorii” s-au trezit în infernul de la Varșovia, acolo unde 50.000 de fani creează o atmosferă demnă de arenele din Turcia.

Spectacol făcut de 50.000 de fani polonezi la intonarea imnurilor, înainte de Polonia – România

de Fotbal și au decis să „boicoteze” meciul, sau mai bine spus să nu vină organizat la partidă. Chiar și așa, Stadionul Național din Varșovia a fost umplut de 50.000 de fani care au cântat pătimaș imnul, în timp ce au ridicat deasupra capului cartoane roș-albe, în culorile naționalei.

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Imnul Poloniei la Varșovia, intonat de zeci de mii de fani

ei încearcă să „țină aproape” de polonezi, cu toate că este greu să se facă auziți în vacarmul din Varșovia. Cu toate acestea, fanii veniți din toată țara nu se lasă și au încredere că România va reuși să plece neînvinsă de pe Stadionul Național din Varșovia.

Imnul României, cântat de 300 de fani prezenți pe stadion la Varșovia

Ultrașii polonezi, în conflict cu Federația. Fanaticii nu suportă cenzura impusă la Varșovia

Atmosfera nu este tocmai grozavă în Polonia, mai ales că echipa națională nu impresionează pe nimeni și nici nu produce rezultate. Între timp, ultrașii au războiul lor cu Federația și consideră că sunt cenzurați la meciuri. Fanii sunt nervoși că nu sunt lăsați în peluze cu torțe și coregrafii „patriotice”.

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Acum o săptămână, pe 28 septembrie 2026m, Polonia a jucat în Suedia. Ultrașii polonezi au profitat tocmai de faptul că se aflau în deplasare, unde Federația nu îi poate controla și au făcut „spectacol”.

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Liderul galeriei a declarat „Aici nu ne pune nimeni botniță”, înainte ca sectorul polonez să scandeze vulgarități împotriva Federației. În aceste condiții, meciul de astăzi va consemna un nou episod din războiul pe care fanii Poloniei îl au cu cei care conduc soarta fotbalului polonez.