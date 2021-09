Momentul în care statul român și-a bătut joc de Ivan Patzaichin! Ce spunea marele campion: ”Nu m-am gândit că o să fiu umilit!”

fost multiplu medaliat la Jocurile Olimpice și la Campionatele Mondiale, fiind considera cel mai bun canoist din istoria României și unul de frunte în ierarhia mondială a acestui sport. Timp de aproape 20 de ani, românul a dominat probele de caiac-canoe, indiferent de competiţiile la care a participat.

Patzaichin a cucerit șapte medalii (patru de aur, trei de argint) la cele cinci ediții ale Jocurilor Olimpice la care a participat, memorabilă rămânând cursa de la Munchen 1972, când a luat aurul deși a fost obligat să concureze în serii cu pagaia ruptă!

Ivan Patzaichin, umilit de statul român în 2011: „Mi-a scăzut pensia la jumătate!”

Plecat astăzi dintre noi într-o lume mai bună, Ivan ținuse în el și nemulțumirea că statul român îi înjumătățise pensia acum un deceniu, atunci când criza economică globală determinase guvernul Boc să recurgă la tot felul de măsuri nepopulare.

“Mi-a scăzut pensia cu jumătate. Luam 27 de milioane și acum mi-a venit 17, brut. Am reușit să fac un liceu, o facultate, a doua facultate, am avansat toate gradele de profesor de sport, am fost antrenor emerit, începând de la sergent major și până la general”, declara atunci marele campion.

Pensie derizorie, rentă viageră maximă

”La pensie am iesit colonel și, în rezervă, am fost trecut general. Nu m-am gîndit că o să fim umiliți, asta e situația. Adică eu nu cer să mi se mărească pensia, cer să mi se dea exact atâta cât merit”, a afirmat afectat Ivan Patzaichin în 2011.

Pe lângă pensie, Ivan Patzaichin a primit până în ultima clipă a vieții și pensia viageră acordată pentru medaliile obținute în carieră, în valoare de 16.635 lei pe lună. Alături de marele campion, o sumă similară au primit și Doina Melinte, Gabriela Szabo – ambele atletism, Georgeta Andrunache, Rodica Arba, Constanța Burcică, Viorica Susanu, Viorica Cogeanu, Marioara Trașcă-Curelea, Elena Georgescu, Olga Homeghi, Doina Ignat, Elisabeta Lipă, Ioana Olteanu, Liliana Șnep-Bălan –toate canotaj, Gina Gogean, Sandra Izbașa, Andreea Răducan, Daniela Silivaș, Simona Amânar, Ecaterina Szabo, Marius Urzică, Lavina Miloșovici, Cătălina Ponor, Nadia Comăneci – toate gimnastică, Nicu Vlad – haltere, Alina Dumitru – judo, Vasile Dîba și Ivan Patzaichin – kaiac-canoe, Ștefan Rusu – lupte, Gabriela Cîrlescu, Loredana Dinu și Cristina Gherman – scrimă.

Ivan avea două restaurante cu specific pescăresc

”A fost o nebunie de-a mea când am văzut că ditamai Tulcea nu are un restaurant cu specific pescăresc“, a declarat Ivan Patzaichin în 2018 penru NewMoney despre deschiderea retaurantului său din Tulcea, inaugurat în 2015.

Încurajați de succesul restaurantului din Tulcea, Ivan Patzaichin și partenerul lui de afaceri au deschis un local similar la începutul lui 2018, într-o zonă istorică a Bucureștiului, la intersecțiile dintre străzile Rahova și Uranus. Restaurantul Ivan Pescar & Scrumbia Bar, a însemnat inițial o investiție de circa 120.000 de euro, care are și o secțiune pentru gustări ușoare din specialități de pește, asortate cu o colecție de vinuri dobrogene.

La nivelul anului 2018, Ivan Patzaichin estima o cifră de afaceri cumulată pentru cele două restaurante de circa 850.000 de euro.