Momentul în care un avion lovește o mașină de pompieri în timpul decolării. Doi oameni și-au pierdut viața VIDEO

O aeronavă a companiei Latam Airlines s-a ciocnit cu o mașină de pompieri cu puțin înainte de ora 15:30 (20:30 GMT), vineri, pe Aeroportul Internațional Jorge Chávez din capitala Lima. Mai multe clipuri postate pe rețelele de socializare arată cum avionul se prăbușește pe pistă, luând foc și fumegând în timp ce se oprește la sol.

Ministerul peruan al Sănătății a declarat că 20 de pasageri primesc îngrijiri medicale într-o clinică, iar cel puțin doi sunt în stare gravă. Compania aeriană a precizat că niciun pasager sau membru al echipajului nu a fost ucis.

Ministerul a precizat că 61 de persoane au fost mutate la clinicile și spitalele din apropiere de la Aeroportul Internațional Jorge Chavez. Nu a fost clar dacă acest lucru s-a datorat rănilor sau doar ca măsură de precauție.

Președintele Pedro Castillo a transmis condoleanțe familiilor celor doi pompieri într-o declarație pe Twitter, spunând că se roagă pentru recuperarea celor răniți.

Nu este clar de ce mașina de pompieri a intrat pe pistă în timp ce avionul decola. Biroul procurorilor a declarat că investighează incidentul ca posibil omor prin imprudență.

În timpul unei conferințe de presă, directorul general al Latam, Manuel Van Oordt, a declarat că zborul a fost autorizat să decoleze.

“Nu știm de ce [mașina de pompieri] era acolo”, a spus el. “Nu le-am cerut serviciile”.

Acesta este al doilea incident în mai puțin de o lună în care este implicată compania Latam Airlines, după ce care l-a obligat să aterizeze de urgență.

Sucursala din Peru a companiei Latam Airlines, cu sediul în Chile, a declarat că își dedică toate resursele pentru a se ocupa de cei afectați și colaborează cu autoritățile pentru a sprijini ancheta.

Un videoclip postat pe rețelele de socializare în timp ce se prăbușește pe pistă, apoi ia foc rapid și fumegă puternic în timp ce se oprește la sol.

“Toată lumea din sala de plecări a fost îngrijorată până când am văzut că avionul s-a oprit, iar apoi au sosit mașinile de pompieri și ambulanțele”, a declarat pentru presa locală Mauro Ferreira, un brazilian care aștepta să se îmbarce într-un zbor spre casă și care a filmat incidentul.

“A fost un sentiment chinuitor, deoarece nu știam câte persoane se aflau în avion, iar flăcările erau foarte înalte”, a mai precizat acesta.

