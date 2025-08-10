Momentul în care un telescaun din Rusia plin cu pasageri se prăbușește. 12 persoane au fost rănite, printre care și un copil. Video

Imagini șocante surprinse într-o stațiune montană izolată din Rusia arată momentul în care un telescaun s-a rupt brusc și a aruncat oamenii în gol.

Un telescaun plin cu pasageri s-a prăbușit în Rusia

în apele adânci ale unui lac, în timp ce alții s-au prăbușit direct pe terenul stâncos. Incidentul a avut loc în regiunea Kabardino-Balkaria, în zona Nalchik. În urma acestui accident grav, 12 oameni inclusiv un copil au fost răniți. Unul se află în stare gravă.

Potrivit presei locale, cablurile telescaunului, instalate în 1968, ar fi cedat din cauza uzurii. Echipele de intervenție au ajuns rapid la fața locului pentru a le acorda victimelor primul ajutor. Camerele de supraveghere din zonă au surprins momentul șocant, conform

WATCH: Russian chairlift with over 20 tourists aboard suddenly collapses, plunging one person into a tree, four people into a lake, and leaving others hanging on for their lives. Eight people have reportedly been hospitalized. — Fox News (@FoxNews)

Pasagerii țipau îngroziți în timp ce scaunele se desprindeau. Unele persoane s-au izbit de copaci, iar un turist a fost filmat în timp ce cădea direct pe sol. Patru oameni din cei 21 aflați în telecabină au sărit în apele reci și adânci de aproape șapte metri pentru a scăpa.

S-au aruncat în apele adânci pentru a se salva

Echipajele de salvare au evacuat treptat victimele rămase atârnate de telescaunele rupte. Operațiunea a fost de mare amploare, iar răniții au fost transportați rapid la spitalele din apropiere. Ministerul Sănătății din Rusia a confirmat că una dintre victime are o leziune gravă a măduvei spinării. Pacientul se află în stare critică la terapie intensivă. Celelalte persoane primesc îngrijiri medicale pentru fracturi și traumatisme. Până în prezent nu au fost înregistrate decese în urma prăbușirii telescaunului.

Autoritățile din Rusia au confirmat că au deschis o anchetă penală pentru a stabili dacă au existat încălcări ale legii care au contribuit la teribilul accident. „În timpul anchetei, vor fi luate în considerare toate celelalte versiuni”, au declarat serviciile de urgență.

Carusel rupt în două, în Arabia Saudită

La finalul lunii iulie, , în zona Al-Hada din Taif. Caruselul „360 Degrees”, o atracție care ridică pasagerii pe o platformă rotativă în aer, s-a rupt brusc în două în timpul funcționării.

Inițial, caruselul se rotea normal. Într-o clipă, axa centrală s-a desprins, iar platforma pe care se aflau zeci de oameni s-a prăbușit. Pasagerii au fost aruncați din scaune sau chiar au sărit singuri pentru a se salva. În filmări se aud martorii cum țipă.

Potrivit acestora, bucăți din structura caruselului au fost aruncate în jur, lovind câteva persoane aflate în apropiere. 23 de oameni au fost răniți în urma impactului, iar unele victime au suferit răni grave. Și în acest caz autoritățile au anunțat demararea unei anchete pentru a stabili cine este vinovat.