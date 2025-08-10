News

Momentul în care un telescaun din Rusia plin cu pasageri se prăbușește. 12 persoane au fost rănite, printre care și un copil. Video

Imagini dramatice din Rusia arată momentul în care un telescaun s-a rupt și a aruncat pasagerii în gol. Peste zece persoane au fost rănite, printre care și un copil.
Mădălina Cristea
10.08.2025 | 12:28
Momentul in care un telescaun din Rusia plin cu pasageri se prabuseste 12 persoane au fost ranite printre care si un copil Video
Momentul în care un telescaun plin cu pasageri se prăbușește. Oamenii cad în gol. Sursa foto: Colaj Fanatik, Fox News

Imagini șocante surprinse într-o stațiune montană izolată din Rusia arată momentul în care un telescaun s-a rupt brusc și a aruncat oamenii în gol.

ADVERTISEMENT

Un telescaun plin cu pasageri s-a prăbușit în Rusia

O parte dintre pasageri au căzut în apele adânci ale unui lac, în timp ce alții s-au prăbușit direct pe terenul stâncos. Incidentul a avut loc în regiunea Kabardino-Balkaria, în zona Nalchik. În urma acestui accident grav, 12 oameni inclusiv un copil au fost răniți. Unul se află în stare gravă.

Potrivit presei locale, cablurile telescaunului, instalate în 1968, ar fi cedat din cauza uzurii. Echipele de intervenție au ajuns rapid la fața locului pentru a le acorda victimelor primul ajutor. Camerele de supraveghere din zonă au surprins momentul șocant, conform Foxnews.com.

ADVERTISEMENT

Pasagerii țipau îngroziți în timp ce scaunele se desprindeau. Unele persoane s-au izbit de copaci, iar un turist a fost filmat în timp ce cădea direct pe sol. Patru oameni din cei 21 aflați în telecabină au sărit în apele reci și adânci de aproape șapte metri pentru a scăpa.

S-au aruncat în apele adânci pentru a se salva

Echipajele de salvare au evacuat treptat victimele rămase atârnate de telescaunele rupte. Operațiunea a fost de mare amploare, iar răniții au fost transportați rapid la spitalele din apropiere. Ministerul Sănătății din Rusia a confirmat că una dintre victime are o leziune gravă a măduvei spinării. Pacientul se află în stare critică la terapie intensivă. Celelalte persoane primesc îngrijiri medicale pentru fracturi și traumatisme. Până în prezent nu au fost înregistrate decese în urma prăbușirii telescaunului.

ADVERTISEMENT
Povestea BMW-ului din Kaliningrad: avocata din Rusia care refuză să cedeze în fața...
Digi24.ro
Povestea BMW-ului din Kaliningrad: avocata din Rusia care refuză să cedeze în fața lui Putin. „Doar o nebună nu s-ar teme”

Autoritățile din Rusia au confirmat că au deschis o anchetă penală pentru a stabili dacă au existat încălcări ale legii care au contribuit la teribilul accident. „În timpul anchetei, vor fi luate în considerare toate celelalte versiuni”, au declarat serviciile de urgență.

ADVERTISEMENT
Minus 13.000.000€ pentru Gigi Becali! Acuză Guvernul României: ”Au prostit oamenii”
Digisport.ro
Minus 13.000.000€ pentru Gigi Becali! Acuză Guvernul României: ”Au prostit oamenii”

Carusel rupt în două, în Arabia Saudită

La finalul lunii iulie, incident grav a avut loc într-un parc de distracții din Arabia Saudită, în zona Al-Hada din Taif. Caruselul „360 Degrees”, o atracție care ridică pasagerii pe o platformă rotativă în aer, s-a rupt brusc în două în timpul funcționării.

ADVERTISEMENT

Inițial, caruselul se rotea normal. Într-o clipă, axa centrală s-a desprins, iar platforma pe care se aflau zeci de oameni s-a prăbușit. Pasagerii au fost aruncați din scaune sau chiar au sărit singuri pentru a se salva. În filmări se aud martorii cum țipă.

Potrivit acestora, bucăți din structura caruselului au fost aruncate în jur, lovind câteva persoane aflate în apropiere. 23 de oameni au fost răniți în urma impactului, iar unele victime au suferit răni grave. Și în acest caz autoritățile au anunțat demararea unei anchete pentru a stabili cine este vinovat.

Un copilaș de 4 ani a mers să își viziteze bunica la spital...
Fanatik
Un copilaș de 4 ani a mers să își viziteze bunica la spital și a sfârșit tragic. A fost ultima dată când familia l-a mai văzut în viață
Mama tinerei ucise de Emil Gânj trăiește în teroare de o lună. Criminalul,...
Fanatik
Mama tinerei ucise de Emil Gânj trăiește în teroare de o lună. Criminalul, încă în libertate: „E aici undeva în apropiere”
Două felii de pizza și un mini-desert, meniul VIP de la Otopeni. Suma...
Fanatik
Două felii de pizza și un mini-desert, meniul VIP de la Otopeni. Suma uriașă plătită de compania de stat pentru tratația de protocol
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mădălina Cristea
Mădălina Cristea
Mădălina Cristea- Bălăceanu este redactor pe zona de News la Fanatik. Și-a început cariera jurnalistică la Evenimentul Zilei și Capital, apoi a fost parte din echipele redacționale ale site-urilor Mainnews.ro, Puterea.ro şi Ştirile ProTV
Parteneri
Echipa din SuperLiga care plătește salarii mai mari decât FCSB: 'El câștigă 1.000.000...
iamsport.ro
Echipa din SuperLiga care plătește salarii mai mari decât FCSB: 'El câștigă 1.000.000 de euro anul ăsta'
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!