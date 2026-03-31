Momentul în care Victor Pițurcă a răbufnit: „Nu mai venea nimeni la echipa națională decât Mircea Lucescu?”

ADVERTISEMENT

Victor Pițurcă spune că nu a fost impresionat de naționala Turciei, care a încheiat către Cupa Mondială, iar fostul selecționer e de părere că FRF a greșit prin faptul că l-a lăsat pe Mircea Lucescu, în contextul problemelor de sănătate, să pregătească acest meci.

Victor Pițurcă face acuzații grave: „I-au pus viața în pericol”

Victor Pițurcă e de părere că a fost un risc imens pe care cei de la FRF și l-au asumat prin faptul că l-au lăsat pe Mircea Lucescu să fie pe banca la meciul cu Turcia. Acesta nu a fost în apele lui și viața chiar i-a fost pusă în pericol, spune fostul selecționer, care pune pe seama confruntării de la Istanbul.

ADVERTISEMENT

„Eu am spus înainte de meci că turcii nu sunt o echipă de speriat. I-am văzut jucând, cu Spania. Văd meciurile jucătorilor lor valoroși constant. Nu sunt jucători care să te sperie, nu sunt Mbappe și Vinicius, care pot să facă diferența în orice moment. Dacă faci un dublaj bun, foarte greu se vor descurca. La faza golului a fost o chestie de poziționare, o fază simplă, ca în curtea școlii. Poziționarea jucătorilor era bună în teren, nu aveam niciun fel de problemă.

Federația a greșit, la fel și Mircea Lucescu. El și-a dorit foarte mult să participe la acest joc, dar din punctul meu de vedere, pentru că Mircea Lucescu a suferit și a stat în spital atâta timp, trebuia să găsească altă soluție. În primul rând i-au pus viața în pericol și și-a pus viața în pericol. Vedeți ce a pățit. Eu știu foarte bine ce înseamnă un joc la echipa națională și la echipa de club. Știu cum eram eu după meciuri, după jocuri”, a spus Victor Pițurcă.

ADVERTISEMENT

Victor Pițurcă, enervat de o declarație dată de Mircea Lucescu

Declarația dată de Mircea Lucescu, în care dădea de înțeles că nimeni nu a vrut să vină la echipa națională, l-a enervat pe Victor Pițurcă. Acesta nu este de acord cu cele spuse de „Il Luce” și a dat mai multe exemple de tehnicieni care ar fi fost dispuți să preia formația tricoloră.

ADVERTISEMENT

„Eram mai tânăr, dar eu pe Mircea Lucescu l-am văzut după meci. Chiar dacă se îmbrățișa cu turcii, mintea lui era în altă parte. Nu trebuie să îți periclitezi viața pentru… (n.r. nu s-ar fi băgat nimeni să preia naționala după plecarea lui Edi) Mi se pare o idee falsă de tot, fals, fals! Nu există. Am mai auzit și pe Mircea Lucescu declarând, că el a venit că a fost obligat, cam așa a vrut să spună, că nu venea nimeni. Ce e asta? Cum poți să spui așa ceva? Nu mai venea nimeni la echipa națională decât Mircea Lucescu?

ADVERTISEMENT

Poate n-a vrut Gică Hagi, dar Adi Mutu ar fi venit, Bratu ar fi venit, Andone ar fi venit, Rednic ar fi venit. Eu nu eram pe listă. Asta e o idee falsă, că n-a vrut nimeni să vină. Sunt foarte mulți antrenori care ar fi venit cu ochii închiși, în două secunde. Nu e adevărat că nu a vrut nimeni să vină”, a mai spus Victor Pițurcă la Digi Sport.