Momentul în care Victor Pițurcă a răbufnit: „Nu mai venea nimeni la echipa națională decât Mircea Lucescu?”

Fostul selecționer al naționalei României, Victor Pițurcă, a vorbit despre situația tricolorilor din acest moment și a fost dur în declarații când a auzit ce a spus Mircea Lucescu.
Răzvan Rădulescu
31.03.2026 | 19:01
Victor Pițurcă nu e de acord cu Mircea Lucescu. Foto: Sport Pictures
Victor Pițurcă spune că nu a fost impresionat de naționala Turciei, care a încheiat drumul României către Cupa Mondială, iar fostul selecționer e de părere că FRF a greșit prin faptul că l-a lăsat pe Mircea Lucescu, în contextul problemelor de sănătate, să pregătească acest meci.

Victor Pițurcă face acuzații grave: „I-au pus viața în pericol”

Victor Pițurcă e de părere că a fost un risc imens pe care cei de la FRF și l-au asumat prin faptul că l-au lăsat pe Mircea Lucescu să fie pe banca la meciul cu Turcia. Acesta nu a fost în apele lui și viața chiar i-a fost pusă în pericol, spune fostul selecționer, care pune ultimele probleme pe seama confruntării de la Istanbul.

„Eu am spus înainte de meci că turcii nu sunt o echipă de speriat. I-am văzut jucând, cu Spania. Văd meciurile jucătorilor lor valoroși constant. Nu sunt jucători care să te sperie, nu sunt Mbappe și Vinicius, care pot să facă diferența în orice moment. Dacă faci un dublaj bun, foarte greu se vor descurca. La faza golului a fost o chestie de poziționare, o fază simplă, ca în curtea școlii. Poziționarea jucătorilor era bună în teren, nu aveam niciun fel de problemă.

Federația a greșit, la fel și Mircea Lucescu. El și-a dorit foarte mult să participe la acest joc, dar din punctul meu de vedere, pentru că Mircea Lucescu a suferit și a stat în spital atâta timp, trebuia să găsească altă soluție. În primul rând i-au pus viața în pericol și și-a pus viața în pericol. Vedeți ce a pățit. Eu știu foarte bine ce înseamnă un joc la echipa națională și la echipa de club. Știu cum eram eu după meciuri, după jocuri”, a spus Victor Pițurcă.

Marco Rubio, telegramă către toate ambasadele SUA să colaboreze cu unitatea de Operațiuni...
Digi24.ro
Marco Rubio, telegramă către toate ambasadele SUA să colaboreze cu unitatea de Operațiuni Psihologice a Pentagonului

Victor Pițurcă, enervat de o declarație dată de Mircea Lucescu

Declarația dată de Mircea Lucescu, în care dădea de înțeles că nimeni nu a vrut să vină la echipa națională, l-a enervat pe Victor Pițurcă. Acesta nu este de acord cu cele spuse de „Il Luce” și a dat mai multe exemple de tehnicieni care ar fi fost dispuți să preia formația tricoloră.

FOTO Imaginile! Cum au apărut iranienii la lovitura dată în Turcia
Digisport.ro
FOTO Imaginile! Cum au apărut iranienii la lovitura dată în Turcia

„Eram mai tânăr, dar eu pe Mircea Lucescu l-am văzut după meci. Chiar dacă se îmbrățișa cu turcii, mintea lui era în altă parte. Nu trebuie să îți periclitezi viața pentru… (n.r. nu s-ar fi băgat nimeni să preia naționala după plecarea lui Edi) Mi se pare o idee falsă de tot, fals, fals! Nu există. Am mai auzit și pe Mircea Lucescu declarând, că el a venit că a fost obligat, cam așa a vrut să spună, că nu venea nimeni. Ce e asta? Cum poți să spui așa ceva? Nu mai venea nimeni la echipa națională decât Mircea Lucescu?

Poate n-a vrut Gică Hagi, dar Adi Mutu ar fi venit, Bratu ar fi venit, Andone ar fi venit, Rednic ar fi venit. Eu nu eram pe listă. Asta e o idee falsă, că n-a vrut nimeni să vină. Sunt foarte mulți antrenori care ar fi venit cu ochii închiși, în două secunde. Nu e adevărat că nu a vrut nimeni să vină”, a mai spus Victor Pițurcă la Digi Sport.

Cine transmite la TV meciul Slovacia – România. Vestea primită de Radu Drăgușin...
Fanatik
Cine transmite la TV meciul Slovacia – România. Vestea primită de Radu Drăgușin înaintea amicalului de la Bratislava
Mihai Toma, gol de senzație la U19 după ce Mihai Stoica l-a certat...
Fanatik
Mihai Toma, gol de senzație la U19 după ce Mihai Stoica l-a certat pe selecționer pentru el! Video
Acesta e primul 11 al României în amicalul cu Slovacia. A fost anunțat...
Fanatik
Acesta e primul 11 al României în amicalul cu Slovacia. A fost anunțat de Horia Ivanovici cu mai mult de 24 de ore înainte de meci! Update exclusiv
Răzvan Rădulescu
Răzvan Rădulescu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în presă la nivel de practică în anul 2020. A scris articole de presă pentru Hotnews.ro, secțiunea sport și Digisport.ro. În 2022, a debutat în presă, atunci când s-a angajat la Eurosport.ro.
Fotbalistul român considerat 'mai talentat decât Hagi'. A murit la numai 26 de...
iamsport.ro
Fotbalistul român considerat 'mai talentat decât Hagi'. A murit la numai 26 de ani: 'Știi ce ziceau despre el?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!