Momentul ireal în care un poliţist aruncă un livrator de pe un pod. Cazul a provocat indignare în Brazilia, agentul fusese acuzat anul trecut de crimă

Un agent de poliție militară a provocat indignare şi revoltă în Brazilia, după ce a aruncat un bărbat de un pod din zona de sud a oraşului São Paulo. Un videoclip a filmat de un martor a surprins exact momentul acestei fapte scandaloase.

12 poliţişti au fost retraşi din stradă, altul a fost arestat

Pe imagini se vede mai întâi un polițist care ridică de la sol o motocicletă. Un al doilea și al treilea agent de poliție se apropie şi ei, apoi primul poliţist reazemă motocicleta de balustrada podului.

Un al patrulea polițist sosește ținându-l pe un bărbat în cămașa albastră, care ar fi tocmai motociclistul oprit. După puţine secunde omul legii îl ia în braţe pe bărbat, se apropie cu el de marginea podului și .

Potrivit informațiilor de la Poliția Militară, agenții erau de la secţia 24 BPM Diadema, din Greater São Paulo, și ar fi urmărit motocicleta până în zona de sud a metropolei, în Cidade Ademar.

Victima, care era un livrator, nu a murit, deşi a căzut în cap de la o înălţime de 3 metri. Tânărul a fost salvat de către locuitori şi dus la spital, unde viaţa i-a fost salvată. Bărbatul are 25 de ani și a fost identificat doar cu numele de Marcelo.

Într-un interviu acordat cotidianului Jornal Nacional, Antonio Donizete do Amaral a spus că fiul său, Marcelo, nu a mai avut de-a face cu poliția și lucrează ca livrător. “Marcelo este bine, dar nu am putut vorbi cu el. Este inacceptabil ce s-a întâmplat, nu se poate așa ceva. Poliția are datoria de a apăra populația, nu de a face ceea ce a făcut”, a mai spus acesta.

🚨 Policial joga homem de ponte em SP durante abordagem Vídeo mostra policial militar jogando um homem de uma ponte na zona sul de São Paulo. O caso teria ocorrido na madrugada de segunda (2), no bairro Vila Clara. O homem seria um motociclista que fugiu de abordagem em Diadema.… — X Notícias (@XNoticias_)

În ceea ce-i priveşte pe , 12 la număr, aceştia au fost retraşi de pe stradă, iar cel care a comis fapta a fost arestat.

Autorul acestei agresiuni a fost acuzat anul trecut de crimă, după ce s-au tras 12 gloanţe într-un bărbat, pe stradă, dar în luna ianuarie judecătorul şi Ministerul Public au clasat cazul, după ce s-a ajuns la concluzia că a fost legitimă apărare.

Potrivit unor surse de la Secretariatul Securității Publice (SSP), doi sergenți și unsprezece caporali și militari vor rămâne departe de străzi până la finalizarea anchetelor.