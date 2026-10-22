Momentul peste care Ion Țiriac nu poate trece nici acum: „Unul dintre cele mai mari eșecuri ale mele. Inadmisibil!”

ADVERTISEMENT

Ion Țiriac, ajuns la 87 de ani, are o avere impresionantă și nu duce griji în mediul afacerilor. Miliardarul român a dezvăluit recent că există un moment peste care nu poate trece nici în prezent. Mai exact, fostul tenismen regretă și în prezent faptul că nu a pus mâna pe Cupa Davis, deși a jucat în 3 finale.

Ion Țiriac și regretul său suprem. Ce a spus despre eșecurile din finalele de Cupa Davis

Ion Țiriac, cel care , și-a amintit recent de cariera sa de tenismen profesionist. Deși a dat multe lovituri în lumea afacerilor, el regretă eșecurile suferite în perioada în care activa ca sportiv. Miliardarul român este chiar și acum dezamăgit de faptul că, deși a jucat 3 finale ale Cupei Davis (1969, 1971 și 1972), nu a reușit să se impună în niciuna dintre ele. „Cum spuneam, am învățat că în viață, nu numai în sport, poți să și pierzi. Unul dintre cele mai mari eșecuri ale mele, atât social, cât și sportiv, a fost Cupa Davis.

ADVERTISEMENT

Să joci trei finale în Cupa Davis și să nu câștigi nici măcar una, deși eram o echipă mai bună decât Statele Unite, cel puțin în ultimele două, a fost inadmisibil, dar a trebuit să accept. Eu când fac o greșeală mi-o asum 200%, o accept și o respect și nu mi-e rușine să o ascult. Sunt de părere că sportul te educă mai mult decât Harvard, sau Stanford, sau London School of Economics. Mai exact, te învață să accepți viața așa cum este sau cum ți-o faci tu. După părerea mea, un sportiv, în momentul în care a acceptat faptul că nu poate să câștige în fiecare zi și că poate să și piardă, a devenit un om realist. ”, a declarat Ion Țiriac, citat de

Cum arăta Ion Țiriac pe patine. Sportul pe care l-a practicat și nu multă lume știe

Puțină lume știe că Ion Țiriac nu a fost doar un bun jucător de tenis, ci și un . El a încălțat nu doar adidașii de tenis, ci și patinele pentru hochei. Înainte de ajunge un bun tenismen, actualul miliardar a ținut în mână o crosă și a fost membru al naționalei de hochei a României care a evoluat la Jocurile Olimpice și la Campionatele Mondiale la această disciplină de iarnă. Potrivit arhivelor Olympics.com, Țiriac a participat la Jocurile Olimpice de Iarnă din 1964 de la Innsbruck (ca jucător de hochei).

ADVERTISEMENT

Înainte să facă trecerea la tenis, Ion Țiriac a jucat și la Campionatele Mondiale de Hochei pe Gheață din 1961. Acolo, fostul mare sportiv român reușea să marcheze 5 goluri în 5 meciuri. Devenit ulterior tenismen, Țiriac a fost component al clubului sportiv Dinamo București și a deținut gradul de locotenent major. Pe terenul de tenis, Ion Țiriac a câștigat titlul la Roland Garros în 1970 în proba de dublu (alături de Ilie Năstase), precum și 22 de turnee de dublu. Cea mai înaltă poziție la simplu a fost locul 19 mondial (în 1968), iar la dublu a atins locul 8 mondial (în 1970).