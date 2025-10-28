Momentul ratat de Costel Gâlcă, care a dezamăgit familia Șucu. „Dă-i și lui 10 minute, îi creștea inima și lui taică-su, și maică-sii… Ar fi fost o seară perfectă!”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Andrei Șucu nu a împlinit încă 17 ani, iar în meciul de pe Giulești, dintre Rapid București și Unirea Slobozia, a fost prezent pe banca de rezerve. Deși echipa lui Gâlcă a defilat cu ialomițenii, antrenorul nu i-a dat niciun minut fiului patronului Dan Șucu, cu toate că ar fi avut ocazia. Mitică Dragomir i-a dat un sfat important tehnicianului giuleștenilor.

Ce l-a sfătuit Mitică Dragomir pe Costel Gâlcă după Rapid – Unirea Slobozia 4-1

Andrei Șucu și-a făcut debutul pentru Rapid în sezonul trecut, când a fost aruncat în luptă în minutul 90 al ultimei etape de play-off, contra Universității Cluj. Fiul patronului Dan Șucu a fost pus pe banca de rezerve de Costel Gâlcă în meciul cu Slobozia, însă, deși echipa avea 3-0 la pauză, antrenorul nu i-a dat șansa să arate ce poate, iar Mitică Dragomir l-a taxat pentru acest lucru, la emisiunea „Profețiile lui Mitică”.

ADVERTISEMENT

În discuția cu fostul președinte al LPF, moderatorul Horia Ivanovici a remarcat faptul că ar fi fost o seară perfectă pentru Costel Gâlcă dacă i-ar fi dat șansa lui Șucu Jr. să evolueze câteva minute în meciul cu Unirea Slobozia. Iar prin gestul său, i-ar fi intrat definitiv la inimă patronului rapidist.

„Jos pălăria pentru Rapid, chiar încep să cred că are șanse serioase la titlu. Dar știi ce mi-ar fi plăcut la Gâlcă? Bagă-l 5 minute și pe Andrei Șucu, dacă l-ai luat și l-ai pus pe banca de rezerve aseară. Eu l-aș fi băgat pe puști, la 3-0, la 4-0… Bagă-l și pe Andrei să debuteze pe Giulești! Dă-i și lui zece minute, îi crește inima și lui taică-su, și maică-sii… Eu îl băgam. Tu îl băgai? Era o seară perfectă pentru Gâlcă dacă îl băga 5 minute”, a spus Horia Ivanovici după Rapid – Unirea Slobozia 4-1.

ADVERTISEMENT

Părere pe care i-a împărtășit-o și Mitică Dragomir, care i-a dat și un sfat tehnicianului giuleștean. „Da, la 3-0 trebuia să-l bage. Bineînțeles! Este o mare greșeală. Este o greșeală de diplomație, lipsă de diplomație a lui Gâlcă. Crede că face el totul, și împotriva patronilor, fiindcă e pe primul loc. Bineînțeles că nu le-a picat bine părinților. Cred că a uitat de el pe bancă. Nu îl bagi 5 minute… Îl bagi un sfert de oră, de ce să-l bagi 5 minute? Să-ți bați joc de el? La 3-0 îi dădeam 30 de minute, ca să am timp să-l și văd”, a comentat Mitică Dragomir pe marginea acestui subiect la „Profețiile lui Mitică”.

ADVERTISEMENT

Cum au reacționat Dan și Diana Șucu după ce fiul lor nu a fost folosit niciun minut în meciul Rapid – Unirea Slobozia

Aflat în Italia, unde a asistat la meciul formației sale Genoa cu AC Torino, patronul rapidist Dan Șucu s-a interesat luni seara în permanență despre ceea ce se întâmplă pe stadionul din Giulești. Din informațiile obținute în exclusivitate de FANATIK, el a sunat din zece în zece minute pentru a fi la curent cu situația scorului, dar mai ales pentru a afla dacă fiul său și-a făcut apariția pe teren.

A rămas surprins că Andrei nu a fost utilizat nici măcar câteva minute pe final, deși scorul era net în favoarea giuleștenilor și-i permitea antrenorului să-l introducă pe teren. Sentiment pe care l-a trăit și soția sa Diana, care a fost prezentă în tribune. Deși nu s-a manifestat public, ea a plecat ușor dezamăgită de la stadion pentru că nu a avut ocazia să-și vadă fiul debutând pe Giulești în tricoul echipei pe care o patronează.

ADVERTISEMENT

Ce părere are Șucu Jr. despre Costel Gâlcă

Andrei Șucu a fost în Slovenia, alături de Rapid, în cantonamentul din această vară, iar Seriozitatea și profesionalismul de care Costel Gâlcă dă dovadă în timpul antrenamentelor, la fel ca în timpul meciurilor și al conferințelor de presă, l-au impresionat pe Șucu Jr., care a avut doar cuvinte de laudă pentru tehnicianul giuleștenilor:

„Mă simt foarte bine, mă simt mult mai integrat față de cum eram în primele zile, în primul cantonament adică. Încep să înțeleg cerințele din ce în ce mai bine și mă înțeleg cu jucătorii mult mai bine. E un antrenor foarte serios, ne ajută pe toți să ne dezvoltăm, am început să învăț ce trebuie să fac, ce trebuie să fac pe postul meu ca inter. Este un antrenor foarte profesionist, este o atmosferă foarte profesionistă în vestiar acum”, spunea Andrei Șucu în luna iunie, conform Rapid TV.

Rapid s-a distanțat de U Craiova. Echipa lui Costel Gâlcă a avut un tur fabulos

La fel ca FC Botoșani, Rapid a adunat 31 de puncte și se află pe poziția a doua, cu un golaveraj puțin mai slab decât cel al moldovenilor. În acest moment, Rapid și Botoșani sunt la trei puncte de locul trei, ocupat de Universitatea Craiova, și la o distanță destul de mare (7 puncte) de locul patru, ocupat de Dinamo.