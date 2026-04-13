Momentul revanșei pentru Jovo Lukic. Atacantul de la U Cluj e gata să-și îngroape fosta echipă în lupta la titlu. „Voi celebra golul”

Luni seară vom avea parte de un duel de foc în Superliga României. U Cluj primește vizita celor de la Universitatea Craiova. Câștigătoarea din derby-ul studențesc devine automat marea favorită la câștigarea titlului. Jovo Lukić, golgheterul ardelenilor, a prefațat partida din etapa cu numărul 4 din play-off.

U Cluj – Universitatea Craiova, meciul care poate decide titlul în Superliga

U Cluj a început play-off-ul perfect. „șepcile roșii” au legat trei victorii consecutive cu CFR Cluj, FC Argeș și Rapid București, iar fanii speră să o vadă și pe cea de-a patra. Un eventual succes al ardelenilor în fața Craiovei ar fi uriaș. „studenții” s-ar duce pe primul loc, la trei puncte de ocupanta poziției secunde.

. Oltenii au făcut un sezon bun și rămân în continuare cu prima șansă la câștigarea campionatului. Totuși, duelul de la Cluj va cântări enorm în lupta la titlu în Superliga.

Ce a declarat Jovo Lukic înainte de U Cluj – Universitatea Craiova. Atacantul ardelenilor, cu gândul la revanșă

. Ardelenii l-au adus în vara trecută chiar de la Universitatea Craiova, iar bosniacul a devenit golgheterul „șepcilor roșii”. Acesta a prefațat întâlnirea cu gruparea din Bănie și se gândește doar la victorie.

„Puteți vedea cum e atmosfera după cum suntem noi. Toată lumea zâmbește, suntem nerăbdători să înceapă acest meci, să arătăm pe teren care este mai bun. Cred că acest meci este important pentru ambele echipe. Dacă o echipă câștigă, merge la 3 puncte deasupra celeilalte și vom vedea luni ce va fi. Cu siguranță, încrederea noastră poate face diferența, dar trebuie să fim inteligenți, să nu ne avântăm, să fim calmi și să ne așteptăm ocaziile. Cel mai important lucru este să fim calmi.

Nu cred, pentru că mai avem multe meciuri după acesta. Mai avem un meci din tur și apoi încă un joc cu fiecare echipă, așa că vom vedea. Mai sunt multe partide de jucat. Pentru mine e la fel ca orice altă partidă. Dacă vom câștiga, primim 3 puncte, la egal unul, iar dacă pierdem, nimic, așa că vrem victoria. Sărbătoresc orice reușită cu fanii noștri, așa că, dacă voi marca în acest meci, voi celebra golul”, a declarat Jovo Lukić la conferința de presă.