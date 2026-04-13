Momentul revanșei pentru Jovo Lukic. Atacantul de la U Cluj e gata să-și îngroape fosta echipă în lupta la titlu. „Voi celebra golul”

Jovo Lukić este în centrul atenției înainte de U Cluj – Universitatea Craiova. Fostul atacant al oltenilor are șansa revanșei și poate deveni omul decisiv în derby-ul care poate decide lupta la titlu.
Alex Bodnariu
13.04.2026 | 10:16
Ce a declarat Jovo Lukic înainte de U Cluj - Universitatea Craiova. Atacantul ardelenilor, cu gândul la revanșă
Luni seară vom avea parte de un duel de foc în Superliga României. U Cluj primește vizita celor de la Universitatea Craiova. Câștigătoarea din derby-ul studențesc devine automat marea favorită la câștigarea titlului. Jovo Lukić, golgheterul ardelenilor, a prefațat partida din etapa cu numărul 4 din play-off.

U Cluj – Universitatea Craiova, meciul care poate decide titlul în Superliga

U Cluj a început play-off-ul perfect. „șepcile roșii” au legat trei victorii consecutive cu CFR Cluj, FC Argeș și Rapid București, iar fanii speră să o vadă și pe cea de-a patra. Un eventual succes al ardelenilor în fața Craiovei ar fi uriaș. „studenții” s-ar duce pe primul loc, la trei puncte de ocupanta poziției secunde.

Rămâne de văzut cum va reuși Cristiano Bergodi să îl surprindă pe omologul său de la Craiova, Felipe Coelho. Oltenii au făcut un sezon bun și rămân în continuare cu prima șansă la câștigarea campionatului. Totuși, duelul de la Cluj va cântări enorm în lupta la titlu în Superliga.

Ce a declarat Jovo Lukic înainte de U Cluj – Universitatea Craiova. Atacantul ardelenilor, cu gândul la revanșă

Jovo Lukić ar putea fi jucătorul care să decidă meciul de pe Cluj Arena. Ardelenii l-au adus în vara trecută chiar de la Universitatea Craiova, iar bosniacul a devenit golgheterul „șepcilor roșii”. Acesta a prefațat întâlnirea cu gruparea din Bănie și se gândește doar la victorie.

Fost director CIA cere demiterea „dezechilibratului” Donald Trump: „Al 25-lea amendament a fost...
Digi24.ro
Fost director CIA cere demiterea „dezechilibratului” Donald Trump: „Al 25-lea amendament a fost scris având în vedere un caz ca al lui”

„Puteți vedea cum e atmosfera după cum suntem noi. Toată lumea zâmbește, suntem nerăbdători să înceapă acest meci, să arătăm pe teren care este mai bun. Cred că acest meci este important pentru ambele echipe. Dacă o echipă câștigă, merge la 3 puncte deasupra celeilalte și vom vedea luni ce va fi. Cu siguranță, încrederea noastră poate face diferența, dar trebuie să fim inteligenți, să nu ne avântăm, să fim calmi și să ne așteptăm ocaziile. Cel mai important lucru este să fim calmi.

Reacție-fulger în Grecia: Răzvan Lucescu a refuzat
Digisport.ro
Reacție-fulger în Grecia: Răzvan Lucescu a refuzat "ordinul" lui Ivan Savvidis și a plecat din țară!

Nu cred, pentru că mai avem multe meciuri după acesta. Mai avem un meci din tur și apoi încă un joc cu fiecare echipă, așa că vom vedea. Mai sunt multe partide de jucat. Pentru mine e la fel ca orice altă partidă. Dacă vom câștiga, primim 3 puncte, la egal unul, iar dacă pierdem, nimic, așa că vrem victoria. Sărbătoresc orice reușită cu fanii noștri, așa că, dacă voi marca în acest meci, voi celebra golul”, a declarat Jovo Lukić la conferința de presă.

Rapid, omagiu pentru Mircea Lucescu! Cine va da lovitura de start a meciului...
Fanatik
Rapid, omagiu pentru Mircea Lucescu! Cine va da lovitura de start a meciului cu FC Argeș
Claudiu Petrila și-a dezvăluit tatuajele în direct! Povestea de pe pielea vedetei Rapidului
Fanatik
Claudiu Petrila și-a dezvăluit tatuajele în direct! Povestea de pe pielea vedetei Rapidului
Interviu Issouf Macalou: „Când am venit în România, știam doar un lucru: Hagi!”
Fanatik
Interviu Issouf Macalou: „Când am venit în România, știam doar un lucru: Hagi!”
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Edi Iordănescu confirmă: Mircea Lucescu i-a cerut să rămână la națională! Dezvăluiri din...
iamsport.ro
Edi Iordănescu confirmă: Mircea Lucescu i-a cerut să rămână la națională! Dezvăluiri din culise
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!