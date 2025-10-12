Momentul teribil care i-a marcat viața lui Adrian Mititelu. Cum a rămas orfan patronul de la FC U Craiova: ”A dat cu biciul. Maică-mea a căzut fulgerată”

FC U Craiova a fost și nu mai are dreptul de a evolua nici măcar în Liga 3, dar adevărata dramă pentru Adrian Mititelu a fost când și-a pierdut mama.

Adrian Mititelu a spus cum tatăl său i-a ucis mama

Chiar dacă a pătimit foarte mult din cauza fotbalului, Adrian Mititelu a recunoscut că cel mai tragic moment al vieții sale s-a întâmplat când avea doar 16 ani. Atunci a rămas orfan de mamă, în urma unei ”glume” făcute de tatăl său.

”Taică-meu circula cu o căruță cu doi cai și maică-mea venea foarte fericită pe drum, că reușise, trecuse examenul sau testul. Ea avea 46 de ani atunci. Și taică-meu cum… Avea un bici, dar la bici se rupsese șnurul și i-a pus o sârmă, ca să ajungă. Și a făcut mai mult o chestie în glumă, așa (n.r. – mimează), și a dat așa cu biciul spre ea.

El a zis că mai mult să o lovească pe… că avea un cojoc. Era chiar octombrie. Și de unde că… Da, n-a știut ce s-a întâmplat și maică-mea a căzut fulgerată. Toată lumea a rămas mască (n.r. – A murit?) Nu, nu a murit, dar au adus-o acasă pe brațe, nu știau ce are.

Adică, vreo 3-4 zile au stat și s-au uitat la ea, adică… Pe noi nu ne-au anunțat, ea era foarte conștientă, dar nu mai simțea corpul. A mai trăit o săptămână, două, nu mai știu, că eram copil. Veneam cu trenul la București, la ea la spital, plecam, și într-o dimineață, a venit telegrama că a murit”, a declarat Mititelu, la podcastul .

Cine este Adrian Mititelu

S-a născut la 15 martie 1968, în satul Booveni din județul Dolj. Este patronul echipei de FC U Craiova, care a promovat în SuperLiga la finalul sezonului 2020-2021. Însă, formația olteană a retrogradat în eșalonul secund în vara anului 2024, iar acum a fost .

În toamna anului 2014, Adrian Mititelu a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, folosire cu rea credință a bunurilor societății și spălare de bani, dar procesul a durat foarte mult și faptele s-au prescris.

În vara lui 2016 a fost anchetat pentru infracțiunile de evaziune fiscală și înșelăciune și a fost condamnat definitiv la 3 ani închisoare cu executare. A fost eliberat în vara anului 2022, după ce a executat 20 de luni din pedeapsă.