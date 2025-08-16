News

Momentul terifiant în care o balenă beluga atacă scafandri. Incidentul a avut loc în fața turiștilor

Clipe de coșmar pentru scafandri care sunt atacați de o balenă beluga. Evenimentul neașteptat a fost surprins în fața oamenilor.
Alexa Serdan
16.08.2025 | 17:00
O balenă beluga a atacat doi scafandri. Sursa foto: captură video Daily Mail

Un spectacol care se desfășura într-un acvariu a fost la un pas să se transforme într-o tragedie. Momentul terifiant în care o balenă belugă atacă scafandri a fost surprins de camerele de luat vederi. Incidentul a avut loc în fața turiștilor.

Mai mulți oameni care se aflau în vizită la un acvariu chinezesc au trecut prin clipe de coșmar. Vizitatorii au observat cum scafandri sunt atacați de o balenă beluga. Animalul este cunoscut de specialiști drept delfinul alb.

Evenimentul neașteptat a fost surprins de persoanele care au rămas înmărmurite. Turiștii au privit cum cei doi scafandri din interior sunt mușcați de animal. Animalul marin încearcă să-i prindă de picioare de mai multe ori.

Privind la aceste momente de groază spectatorii țipă, semn că se sperie de reacția balenei beluga. Turiștii văd cum uriașul mamifer marin se întoarce împotriva celor doi înotători din Parcul Polar Oceanic Chengdu Haichang din Sichuan.

Imaginile dramatice au fost înregistrate în cursul zilei de 14 august 2025. Vezi filmarea AICI. În clip se poate observa cum creatura marină înoată spre un scafandru care trebuia să pregătească un spectacol artistic de amploare pentru cei prezenți.

Din fericire, cei doi scafandri au reușit să înoate departe de balena beluga. În schimb, animalul s-a scufundat mai adânc în apa din acvariu spre o companioană din apropiere. Din păcate, incidentul nu este unul singular.

Incident similar cu o balenă beluga

Un incident asemănător s-a petrecut în urmă cu mai bine de un an, la o ședință foto subacvatică. Aceasta se desfășura la Stone Forest Ice and Snow World din Yunnan, China. La acea vreme o femeie a fost ”victima” animalului marin.

Femeia a povestit că delfinul alb i-a prins capul destul de strâns. A reușit să scape, însă vietatea i-a luat peruca. Ulterior, a înotat cât de repede a putut și a ieșit la suprafață. Aceasta a scăpat fără a fi rănită de creatură.

În altă ordine de idei, cercetătorii transmit că balena beluga este sociabilă și prietenoasă. În momentul în care se află în captivitate poate mușca oamenii din mai multe motive. În general, recurge la aceste gesturi pentru a se juca, dar și pentru că este stresată sau are probleme medicale.

