Momentul tragic în care Diana, o tânără de 20 de ani, este înghițită de valuri, în Marea Neagră. Tragedia, sub ochii iubitului

Diana, o tânără de doar 20 de ani, a murit în urmă cu câteva zile după ce a fost înghițită de valuri, într-o stațiune de la Marea Neagră. Tragedia s-a petrecut sub ochii iubitului ei.

Tragedie la Marea Neagră: Diana, o tânără de 20 de ani, înghițită de valuri

Pe 16 iunie, Diana Belyaeva, în vârstă de 20 de ani, alături de alți doi prieteni, Denis și Andrey, se relaxau pe plaja Riviera din stațiunea rusă Soci. În ciuda vremii nefavorabile, tânăra, alături de Denis, iubitul ei, au intrat în apă.

Pe camerele de supraveghere din zonă se vede cum cei doi se apropie de valurile extrem de puternice, apoi, dintr-o dată, tânăra .

În presa rusă, Denis a povestit de ce el și Diana nu s-au temut de vremea potrivnică și au mers să înoate. ”Valurile nu erau foarte puternice când am ajuns. Nu am intrat în larg.

Am stat de-a lungul țărmului. Am vorbit, ne-am uitat la mare, iar când primul val puternic a trecut peste noi, am râs și am spus, asta e, hai să mergem la mal”, a spus acesta, citat de .

De notat că tragedia de la Soci a avut loc dimineața, la ora 6.00. Atunci, echipele de salvamari încă nu ajunseseră la locul de muncă. În zonă erau doar cei trei și alte câteva persoane.

Denis, prietenul Dianei, a reușit să se salveze. Din păcate, prietena lui a fost trasă în larg și în câteva clipe nu a mai fost zărită. Băiatul a intrat ulterior în apă să o caute, însă nu a găsit-o.

Anna, o verișoară a Dianei, povestește cum a aflat despre această tragedie. ”Pe 16 iunie, de dimineață, Andrei m-a sunat și mi-a spus că Diana s-a înecat. Era atât de calm încât am crezut că este un fel de glumă.

Apoi, la orele după-amiezii, prietenii mei din Lipetsk au început să mă sune și să-mi scrie, întrebându-mă dacă Diana s-a înecat cu adevărat. Am sunat-o și nu mi-a răspuns”, a spus verișoara victimei.

Controverse pe rețelele de socializare: ”Diana putea fi salvată. Unii au stat pur și simplu și au privit-o cum moare”

Timp de trei zile, salvamarii au căutat trupul Dianei. Corpul neînsuflețit a fost găsit abia pe 19 iunie. În prezent, familia și prietenii se pregătesc de înmormântare fetei.

Pe rețelele de socializare există o controversă uriașă. Mulți reclamă faptul că Diana . Se pare că unii au preferat să stea și să filmeze, în loc să ajute.

”Mai mulți bărbați au stat și s-au uitat la fata neputincioasă, la moartea ei” / ”Unii au stat și au filmat în timp să intervină în ajutor”, se spune în comentarii.