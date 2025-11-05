Sport

Momentul umilitor trăit de Emeric Ienei la finala Cupei Campionilor Europeni din 1986: „L-au lăsat cu mâna întinsă! A fost singurul care nu a primit medalie”

Emeric Ienei, antrenorul care a dus Steaua pe culmile Europei, a trăit un moment dureros la Sevilla: după finala Cupei Campionilor din 1986, legendarul tehnician a fost lăsat fără medalie.
Alex Bodnariu
05.11.2025 | 17:47
Momentul umilitor trait de Emeric Ienei la finala Cupei Campionilor Europeni din 1986 Lau lasat cu mana intinsa A fost singurul care nu a primit medalie
Marius Lăcătuș, amintire tristă după moartea lui Emeric Ienei. De ce nu a primit fostul antrenor medalie la Sevilla
Emeric Ienei, un adevărat monument al fotbalului românesc, s-a stins din viață la 88 de ani. Fostul antrenor al Stelei va fi înmormântat sâmbătă, la Oradea. Marius Lăcătuș a povestit un episod incredibil cu „nea Imi” protagonist. Marele tehnician nu a primit medalie după finala câștigată la Sevilla, în fața Barcelonei.

Zi tristă pentru fotbalul din România. Emeric Ienei a murit la 88 de ani

Ziua de 7 mai 1986 a fost, poate, cea mai importantă din istoria fotbalului românesc. Steaua București, cu „nea Imi” pe bancă, o învingea pe Barcelona la loviturile de departajare, la Sevilla, în finala Cupei Campionilor Europeni. A fost meciul în care Helmuth Duckadam – și el trecut recent în neființă – a apărat patru penalty-uri.

Românii au ieșit în stradă după victoria Stelei, iar la Sevilla jucătorii cu greu înțelegeau ce realizare uriașă au făcut. O echipă din România ridica pentru prima și, foarte probabil, ultima dată trofeul Champions League.

Emeric Ienei nu a primit medalie după finala câștigată de Steaua în fața Barcelonei. Marius Lăcătuș, dezvăluiri incredibile

Vremurile erau cu totul diferite în acea perioadă. Marius Lăcătuș, fostul mare atacant român, a făcut parte din echipa stelară a lui Emeric Ienei și a povestit o întâmplare destul de tristă, cu „nea Imi” protagonist, chiar pe terenul de la Sevilla.

„Fiara” din Ghencea și-a amintit că Emeric Ienei a fost singurul care nu a primit o medalie după finala câștigată în fața Barcelonei. Fostul antrenor a stat alături de jucători, însă organizatorii nu au mai avut ce să-i pună la gât și a rămas cu mâna întinsă.

„De la finala din 1986 a fost singurul care nu a primit medalie de campion. Era antrenorul echipei, s-a dus, săracul, la premiere, a întins mâna și i-au făcut semn că nu mai au medalii. A rămas cu mâna întinsă”, a declarat Marius Lăcătuș, în direct la Digi Sport.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
