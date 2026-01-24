Sport

Monday Etim, amuzat după ce l-a înfruntat pe Friday Adams în Craiova – Botoșani: „Ne-am strâns mâna”

Marcator în meciul pe care Universitatea Craiova l-a câștigat cu FC Botoșani, 2-0, Monday Etim a fost amuzat de o întrebare la finalul confruntării din Bănie.
Tibi Cocora
24.01.2026 | 23:51
Monday Etim amuzat dupa ce la infruntat pe Friday Adams in Craiova Botosani Neam strans mana
Ce spune Monday Etim după ce a marcat în meciul cu Botoșani
Monday Etim a marcat golul doi al Universității Craiova în meciul cu FC Botoșani, după o greșeală mare făcută de Andrei Miron, cel care i-a pus mingea pe tavă atacantului formației oltene.

Monday Etim, sincer după ce a marcat cu FC Botoșani: „Nu mă așteptam!”

Reporterii prezenți la stadionul din Bănie au început cu o întrebare ce l-a amuzat pe jucătorul Craiovei. Acesta a fost chestionat despre cum a fost să-l aibă ca adversar pe Friday Adams. Desigur, partea amuzantă vine din însemnătatea numelor celor doi Monday – luni – și Friday – vineri.

„Cum a fost duelul cu Friday? (n.r. râde) Pentru mine a fost un duel ca oricare altul. Nu contează numele, sigur am glumit după meci și ne-am strâns mâna. A fost un duel bun, e puternic, rapid. Nu mă așteptam la greșeala lui Miron, sunt bucuros că am fost la momentul potrivit, la timpul potrivit și am profitat de ocazie.

Pentru noi fiecare meci este o finală. Știm că o să fie dificil, muncim foarte mult la antrenamente pentru a fi pregătiți pentru fiecare meci. Eu pot să vorbesc doar despre Universitatea Craiova, ceea ce întâmplă în alte părți nu e treaba noastră. Încercăm să câștigăm cât de multe posibil.

Nu-mi place vremea, dar asta este. Am crescut în Nigeria, am fost obișnuit cu căldură, dar sigur, după ce am venit în Europa am dat de aceste temperaturi. Îmi place? Nu. Am de ales? Nu. E o experiență și o tratez în acest fel”, a spus Monday Etim după meci.

Universitatea Craiova a urcat din nou pe primul loc în SuperLiga după victoria cu FC Botoșani

Timp de 24 de ore, Dinamo a fost pe primul loc în SuperLiga, asta după ce trupa alb-roșie a reușit să bată la Hermannstadt, 2-1. Oltenii și-au respectat însă blazonul și au câștigat toate cele 3 puncte din duelul cu FC Botoșani, iar astfel trupa lui Zeljko Kopic a căzut pe locul 2.

Universitatea Craiova va încheia runda cu numărul 23 pe poziția 1, indiferent de ceea ce va face Rapid, în contextul în care giuleștenii sunt la 4 puncte de echipa olteană. În runda viitoare, formația din Bănie se va deplasa la Constanța, pentru duelul cu Farul.

