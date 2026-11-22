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Monday Etim (27 de ani) a demonstrat o tărie de caracter impresionantă în partida UTA Arad – Universitatea Craiova! Atacantul nigerian, care traversează o perioadă extrem de dificilă din cauza problemelor de sănătate ale fiului său de numai un an, a găsit puterea să revină pe teren și să marcheze. Introdus în minutul 58, Etim a înscris în minutul 85, oferind o adevărată lecție de determinare și profesionalism.

Monday Etim, gol în UTA – Universitatea Craiova! Lecție de caracter în mijlocul problemelor familiale

Fotbalul a oferit un nou moment emoționant în partida dintre UTA Arad și Universitatea Craiova, disputată duminică, 22 noiembrie. Monday Etim, atacantul nigerian al formației din Bănie, a reușit să lase pentru câteva clipe în plan secund grijile care îl apasă în viața personală și să contribuie pe tabela de marcaj.

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Fotbalistul de 27 de ani a fost introdus pe teren în minutul 58, iar în minutul 85 și-a trecut numele pe lista marcatorilor. Un gol venit într-un moment în care Etim are toate motivele să fie preocupat mai degrabă de sănătatea copilului său decât de ceea ce se întâmplă pe gazon.

Reușita sa a avut o încărcătură aparte, mai ales că atacantul trecuse și printr-o accidentare care îl ținuse departe de teren. În ciuda dificultăților, nigerianul a revenit și a arătat că poate fi un jucător important pentru Universitatea Craiova.

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Drama lui Monday Etim. Fiul său de numai un an a fost internat într-un spital din București

FANATIK a dezvăluit anterior situația delicată prin care trece familia fotbalistului Universității Craiova. , în vârstă de numai un an, s-a confruntat cu probleme medicale care au necesitat internarea într-un spital din Capitală.

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Din acest motiv, atacantul nigerian a fost nevoit să facă în ultima perioadă mai multe drumuri între Craiova și București, încercând să fie aproape de copilul său. Situația familială a venit într-un moment deja complicat pentru Etim, care după o accidentare. În asemenea împrejurări, fotbalul trece inevitabil în plan secund, iar preocuparea principală a oricărui părinte este sănătatea copilului. Tocmai de aceea, apariția sa în meciul de la Arad și golul înscris în minutul 85 au căpătat o semnificație aparte.

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A revenit după accidentare, în ciuda problemelor de acasă

Monday Etim a trecut printr-o perioadă dificilă și din punct de vedere sportiv. Atacantul Universității Craiova suferise , în urmă cu aproximativ două luni, după un sprint în urma căruia nu a mai putut continua partida.

Problema medicală l-a ținut departe de gazon, iar revenirea sa era așteptată de staff-ul tehnic al oltenilor. Când părea că este pregătit să joace din nou, au intervenit problemele de sănătate ale fiului său, care i-au complicat și mai mult situația. Cu toate acestea, Etim a reușit să revină într-un meci oficial și să înscrie la numai 27 de minute după intrarea pe teren.

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