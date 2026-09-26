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Monday Etim, om important la Craiova în acest sezon, a fost înlocuit în repriza secundă din partida cu FCSB, scor 5-0, din cauza unei accidentări. În minutul 65 al partidei cu bucureștenii, nigerianul s-a întins pe gazon și nu a mai putut continua partida, în ciuda eforturilor echipei medicale.

Monday Etim a aflat cât lipsește după accidentarea din meciul cu FCSB. Nigerianul nu este accidentat grav

A cerut singur schimbarea în momentul în care și-a dat seama că nu se mai poate ridica, astfel că fanii olteni au sperat că accidentarea nu este gravă. Conform informațiilor FANATIK, Etim va lipsi o perioadă scurtă din echipa Craiovei. Cert e că nu va fi apt imediat după reluarea campionatului, însă medicii cred că se va recupera în câteva etape.

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și să-și revină după startul de sezon mai puțin convingător, însă va trebui să se descurce în următoarele meciuri fără vedeta Monday Etim. Accidentarea nigerianului din meciul cu FCSB părea că a fost prevestită de meciul cu Corvinul Hunedoara. Atunci, atacantul a ieșit de pe teren cu mici probleme medicale, însă nimic care să fie extrem de îngrijorător.

Etim are șanse mari să revină în primele etape de după reluarea campionatului, dar nu în primul meci

Inițial, medicii și cei din staff-ul echipei s-au temut că problema lui Etim poate fi gravă, astfel că l-au trimis pe fotbalist la o serie de investigații, printre care un RMN. Vestea bună e că problema medicală nu este gravă, însă nici nu este ceva care să treacă peste noapte. Cel mai probabil, Etim se va reintegra în următoarele săptămâni și va fi apt de joc în câteva etape.

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În actuala stagiune de campionat, , cu FC Voluntari și Oțelul Galați. Mai mult, Etim a oferit și două assisturi, cu FCSB și FC Voluntari. La fel de util a fost și în cupele europene, acolo unde Etim a jucat în opt partide și a reușit o pasă de gol în victoria 4-2 cu Vitebsk.