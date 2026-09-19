ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a primit o veste proastă după derby-ul cu FCSB. Monday Etim, atacantul titularizat de Filipe Coelho în duelul cu roș-albaștrii, a ieșit accidentat. Din informațiile FANATIK, fotbalistul a fost scos de pe teren după ce a acuzat o contractură musculară.

Probleme mari pentru Universitatea Craiova după derby-ul cu FCSB! S-a accidentat după un sprint

Monday Etim, , nu a putut termina partida de pe „Ion Oblemenco”. Atacantul nigerian a acuzat probleme musculare în partea secundă, după un sprint, și a fost nevoit să părăsească terenul. Etim avusese o contribuție importantă până în acel moment. A participat la faza golului de 2-0, când i-a așezat mingea lui Assad Al Hamlawi, iar palestinianul l-a învins pe Ștefan Târnovanu.

ADVERTISEMENT

Din informațiile FANATIK, Monday Etim a suferit o contractură musculară, iar gravitatea accidentării urmează să fie stabilită după investigațiile medicale. Atacantul a fost scos de pe teren pentru a nu risca o agravare a problemei. O eventuală absență ar reprezenta o pierdere importantă pentru Filipe Coelho, mai ales că nigerianul a fost folosit constant în acest sezon.

Cât poate sta pe bară Monday Etim

În cazul în care investigațiile vor indica o ruptură musculară, perioada de indisponibilitate va depinde de gravitatea leziunii. Pentru o ruptură ușoară, de gradul 1, revenirea poate avea loc în aproximativ două-trei săptămâni. O leziune de gradul 2 poate necesita între patru și opt săptămâni de recuperare, în timp ce o ruptură severă îl poate ține pe fotbalist departe de teren câteva luni.

ADVERTISEMENT

Și Denis Drăguș a ieșit accidentat din derby-ul Universitatea Craiova – FCSB. Atacantul roș-albaștrilor a acuzat probleme la genunchi și nu a mai putut continua partida. Primele vești sunt însă încurajatoare. Din informațiile FANATIK, Drăguș poate să calce pe picior, Dacă problemele vor persista, atacantul va efectua un RMN pentru a afla cu exactitate natura accidentării.