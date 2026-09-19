Sport

Pierdere mare pentru Universitatea Craiova! Titularul a ieșit accidentat cu FCSB

Monday Etim s-a accidentat în derby-ul Universitatea Craiova - FCSB și a fost scos de pe teren. Din informațiile FANATIK, atacantul a suferit o contractură musculară
Alex Bodnariu
19.09.2026 | 22:26
Pierdere mare pentru Universitatea Craiova Titularul a iesit accidentat cu FCSB
EXCLUSIV FANATIK
Probleme mari pentru Universitatea Craiova după derby-ul cu FCSB! S-a accidentat după un sprint. Foto: FANATIK
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Universitatea Craiova a primit o veste proastă după derby-ul cu FCSB. Monday Etim, atacantul titularizat de Filipe Coelho în duelul cu roș-albaștrii, a ieșit accidentat. Din informațiile FANATIK, fotbalistul a fost scos de pe teren după ce a acuzat o contractură musculară.

Probleme mari pentru Universitatea Craiova după derby-ul cu FCSB! S-a accidentat după un sprint

Monday Etim, unul dintre jucătorii remarcați ai Universității Craiova în derby-ul cu FCSB, nu a putut termina partida de pe „Ion Oblemenco”. Atacantul nigerian a acuzat probleme musculare în partea secundă, după un sprint, și a fost nevoit să părăsească terenul. Etim avusese o contribuție importantă până în acel moment. A participat la faza golului de 2-0, când i-a așezat mingea lui Assad Al Hamlawi, iar palestinianul l-a învins pe Ștefan Târnovanu.

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Din informațiile FANATIK, Monday Etim a suferit o contractură musculară, iar gravitatea accidentării urmează să fie stabilită după investigațiile medicale. Atacantul a fost scos de pe teren pentru a nu risca o agravare a problemei. O eventuală absență ar reprezenta o pierdere importantă pentru Filipe Coelho, mai ales că nigerianul a fost folosit constant în acest sezon.

Cât poate sta pe bară Monday Etim

În cazul în care investigațiile vor indica o ruptură musculară, perioada de indisponibilitate va depinde de gravitatea leziunii. Pentru o ruptură ușoară, de gradul 1, revenirea poate avea loc în aproximativ două-trei săptămâni. O leziune de gradul 2 poate necesita între patru și opt săptămâni de recuperare, în timp ce o ruptură severă îl poate ține pe fotbalist departe de teren câteva luni.

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Și Denis Drăguș a ieșit accidentat din derby-ul Universitatea Craiova – FCSB. Atacantul roș-albaștrilor a acuzat probleme la genunchi și nu a mai putut continua partida. Primele vești sunt însă încurajatoare. Din informațiile FANATIK, Drăguș poate să calce pe picior, dar mai simte unele înțepături în zona genunchiului. Dacă problemele vor persista, atacantul va efectua un RMN pentru a afla cu exactitate natura accidentării.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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