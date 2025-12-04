Monday Etim și-a făcut cel mai tare cadou de ziua lui: gol în poarta Petrolului!

CE TREBUIE SĂ ȘTII Monday Etim și-a sărbătorit ziua de naștere cu gol

Monday Etim, jucătorul Universității Craiova, a transformat duelul cu Petrolul, din Cupa României Betano, într-un moment memorabil pentru el. Chiar în ziua în care a împlinit 27 de ani, atacantul și-a făcut cadoul perfect: gol în poarta „lupilor galbeni“.

Etim și-a făcut un cadou special joi seară, pe „Ilie Oană“, de ziua lui. Atacantul a transformat meciul cu Petrolul într-un moment deosebit, , la firul ierbii. Golul a venit într-un moment bun pentru alb-albaștri, care deja se aflau în avantaj pe tabelă în urma golului izbutit de fundașul Romanchuk.

Nigerianul din atacul Universității a reușit, astfel, cel de-al treilea său gol pentru Universitatea Craiova în Cupa României Betano, asta după „dubla“ din , câștigată de olteni cu scorul de 4-1.

Suma de bani achitată de Universitatea Craiova pentru transferul lui Monday Etim

Crescut în Nigeria, Etim și-a început parcursul la Kadji Sports Academy din Camerun, aceeași academie din care a ieșit și celebrul Samuel Eto’o, unul dintre cei mai mari atacanți africani din istorie.

În 2017 a ajuns în Statele Unite ale Americii, la Montverde Academy, în Florida. Un an mai târziu a fost semnat de Los Angeles FC, devenind al doilea jucător transferat în istoria francizei MLS. Pentru a-i permite adaptarea și a-i oferi mai mult timp de joc, clubul l-a împrumutat imediat la Orange County SC, în USL Championship.

După experiența americană, Etim și-a încercat norocul și în Europa. A ajuns în Danemarca, la FC Roskilde, pentru care a jucat patru sezoane, apoi a fost semnat, din postura de jucător liber de contract, de FC Helsingør. În 2024 a făcut saltul la Hillerød, echipa de la care oltenii l-au transferat pentru 200 de mii de euro.

În ciuda faptului că suma de transfer nu a fost dată publicității, jurnaliștii de la tipsbladet.dk au aflat că Mihai Rotaru a plătit 350.000 de euro pentru achiziționarea nigerianului, iar suma totală poate ajunge la 600.000 de euro cu bonusuri.

Universitatea Craiova e la mâna ei! Rezultatul de care au nevoie oltenii în meciul cu FCSB

Universitatea Craiova are șanse extrem de bune la o calificare în fazele superioare ale Cupei României Betano. Totuși, pentru ca acest lucru să se întâmple, e nevoie de un rezultat pozitiv în ultima partidă cu FCSB.

Concret, cu un egal în fața rivalilor din Capitală, Universitatea Craiova merge în sferturile de finală, întrucât roș-albaștrii au doar 3 puncte, UTA are 4 puncte, iar Gloria Bistrița are 3, iar cele două se vor duela în ultima etapă. Petrolul și Sănătatea Cluj sunt out din competiție.

Cum se califică Universitatea Craiova în sferturi:

• Victorie cu FCSB: calificare de pe primul loc

• Egal cu FCSB: calificare de pe primul sau al doilea loc

• Înfrângere cu FCSB: locul 2 sau 3, în funcție de rezultatul din Gloria Bistrița – UTA. Pentru ca oltenii să meargă în sferturi, Arădenii nu trebuie să învingă.