Moneda care valorează cât un apartament în București. Dacă o ai acasă te poți considera bogat

care valorează cât un apartament în București. Dacă o ai acasă te poți considera bogat. Reprezintă o adevărată comoară la casa omului și este una veche pentru că foarte mulți colecționari o estimează la un preț colosal.

Banul românesc echivalent cu un apartament în Capitală. Caută-l prin locuință și sigur averea ta va crește considerabil. ei îți poate schimba considerabil statutul financiar dacă îl găsești prin casa bunicilor sau la târgurile de vechituri.

Mai exact, este vorba de o monedă de 50 de lei din 1994. Potrivit anunțurilor de pe site-urile de specialitate aceasta are chipul lui Alexandru Ioan Cuza și se vinde cu suma exorbitantă de 470.000 de lei.

Concret, prețul este echivalentul a 94.000 de euro, valoare cu care în momentul de față se achiziționează un apartament cu 2 sau 3 camere în București. Mai mult decât atât, această monedă este una dintre cele mai căutate de către colecționari.

„Monedă 50 lei, din 1994 cu Alexandru Ioan Cuza, preț 100.000 euro, moneda nu a fost curățată cu nicio substanță, este în stare bună, după cum se poate observa”, este anunțul postat pe Internet, notează .

Care este, de fapt, cea mai scumpă monedă românească

Colecționarii români știu care este, de fapt, cea mai scumpă monedă românească. Potrivit acestora, este vorba de un ban cu o valoare nominală de 20 de lei și care este considerat în momentul de față „polul lui Carol I”.

Moneda a fost emisă în anul 1868 și a purtat efigia domnitorului român. Avea o greutate de 6,45 grame și era confecționată din 90% aur și 10% cupru. Specialiștii susțin că au fost tipărite numai 200 de exemplare.

Tipărirea într-un număr atât de mic era, de fapt, parte din planul domnitorului de sfidare a Imperiului Otoman și de acțiune independentă. Din păcate, banul nu a fost pus niciodată în circulație și a fost trimis ulterior spre topitoriile turcești.

Doar foarte puține exemplare au supraviețuit. În plus, moneda are și o valoare istorică pentru că prefigura independența României, câștigată formal în 1877. În catalogul monedelor românești, semnat de Erwin Schaeffer și Bogdan Stambuliu, această piesă are o cotă de 250.000 de euro.