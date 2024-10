Moneda rară care îți poate aduce bani buni. Colecționarii o caută cu disperare

din epoca victoriană valorează astăzi o sumă mare de bani. Experții spun că multe exemplare s-ar putea ascunde prin casele oamenilor. Cum poate fi recunoscută?

O monedă veche de un penny poate valora o mică avere pentru norocoșii care o dețin. Colecționarii sunt dispuși să plătească o sumă frumușică pentru a ajunge în posesia ei.

Este vorba despre penny-ul pre-decimal din 1894, ultima monedă care prezintă portretul tinerei Regine Victoria, cunoscut și sub numele de “Bun Head” (Regina cu coc).

Un colecționar celebru de pe TikTok (@CoinCollectingWizard), cu 206.000 de urmăritori, a dezvăluit recent detaliile care fac această monedă să fie atât de valoroasă.

“Aici avem penny-ul pre-decimal din 1894 și acesta a fost de fapt ultimul penny pre-decimal care prezintă capul tânăr al Reginei Victoria sau altfel cunoscut ca Bun Head. După cum puteți vedea, pe avers apare bustul Victoriei cu fața spre stânga și părul într-un coc”, a povestit el pe Tiktok, potrivit

Regina Victoria a domnit timp de 64 de ani. A fost cel mai longeviv monarh britanic până când recordul său a fost depășit de Regina Elisabeta a II-a în 2015. Pe reversul monedei se află Britannia, stând pe un scaun, ținând un trident și sprijinindu-se de un scut.

Dacă ai norocul să găsești această monedă britanică într-o stare foarte bună, ea poate valora peste 160 de lire sterline. Însă experții avertizează că nu trebuie să cureți monedele vechi, deoarece le poate deteriora și reduce valoarea.

Pe lângă această monedă din 1894, tiktoker-ul a vorbit și despre o a doua monedă, penny-ul din 1882 H din Regatul Unit.

“Spre deosebire de alte variante, marcajul H de pe acest penny se găsește sub dată și nu în stânga. H-ul este foarte mic, așa că asigură-te că folosești un microscop deoarece se poate uza foarte mult. Pe avers este capul tânăr al Reginei Victoria”, a explicat specialistul, conform sursei.

Această variantă din 1882 cu marcajul “H” Moneda poate atinge suma de peste 280 de lire sterline la licitații. Un detaliu aparent minor poate face diferența între o monedă obișnuită și una foarte valoroasă.

