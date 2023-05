Monedele cu eclipsa de Soare din 1999 fac bani frumoși. Ce prețuri se cer pentru ele și pentru celebrele bancnote din plastic

Eclipsa totală de soare din România anului 1999 a fost un prilej pentru Banca Națională să emită și să pună în circulație o monedă dedicată acestui eveniment astronomic de excepție. De atunci, aceste monede, în variantă de circulație curentă și în variantă destinată colecționarilor numismați, au căpătat pare-se mai multă valoare și acum se vând pe diverse site-uri la prețuri foarte mari.

Prețuri foarte mari

O căutare pe oferă sute de rezultate referitoare la aceste monede, în valoare nominală de 500 de lei, care sunt oferite la vânzare. Prețurile diferă, de la derizoriu la sume importante. Spre exemplu, un utilizator cere 500 de lei pentru o astfel de monedă comemorativă, precizând că „este în stare excelentă”. Pentru două ”monede cu eclipsa” se cer chiar 1.500 de lei, prețul fiind totuși „negociabil”. Unii cer 200 de euro pe bucată. Alții doar 123 de lei pe bucată.

Totuși, unii internauți comentează că aceste prețuri sunt „umflate” de vânzători, în realitate aceste monede sau bancnote comemorative fiind departe de valoarea pe care unii o cer. Totuși aceste prețuri mari erau cerute și anul trecut astfel, se pare, că aceste emisii monetare sunt din ce în ce la mai mare căutare.

La 11 august 1999, oameni din întreaga lume au venit în România pentru a urmări maximul , ultimul astfel de fenomen din secolul 20. Durata eclipsei a fost două minute și 23 de secunde. A fost considerat cea mai spectaculoasă eclipsă vizivbilă pe teritoriul național. Dincolo de emisii monetare, evenimentul a fost marcat și de promovarea programului turistic ”România-Eclipsa 99”.

În ziua de 11 august 1999, cu ocazia eclipsei de Soare, Banca Națională a pus în circulație două tipuri de monede dedicate acestui eveniment. „O emisiune monetară din metal comun” formată „dintr-o monedă destinată circulaţiei curente, realizată prin tehnica de batere obişnuită, şi o monedă destinată colecţionarilor numismaţi, realizată prin tehnica de batere ‘like proof’. Monedele din ambele variante vor avea valoarea nominală de 500 lei şi acelaşi design”, informa la vremea respectivă BNR. ”Moneda destinată circulaţiei curente va avea un tiraj de 4 milioane de exemplare, iar cea destinată colecţionarilor numismaţi, un tiraj de maximum 3.000 exemplare”, mai preciza banca.

Descrierea monedelor

”Aversul conţine în partea dreaptă superioară stema României, care intersectează imaginea stilizată a discului solar aflat în una dintre fazele minime de vizibilitate din timpul eclipsei. Sub stemă este amplasat, central, un cartuş compus din şapte linii paralele, în care este gravată cu majuscule inscripţia ‘ROMÂNIA’. Litera ‘O’ din inscripţie este prezentată sub forma unui spot luminos cu raze şi reprezintă una dintre imaginile frecvente ale Soarelui în timpul eclipsei totale. Dedesubtul cartuşului, în interiorul imaginii discului solar, este gravată valoarea nominală ‘500 LEI’, dispusă pe un rând, iar sub aceasta este inscripţionat anul emisiunii ‘1999’.

Reversul conţine în centru o compoziţie grafică stilizată, sub forma a două figuri geometrice elipsoidale, simbolizând mecanismul producerii eclipsei de Soare. În interior compoziţia redă una dintre fazele minime de vizibilitate a discului solar din timpul eclipsei, cu puţin timp înainte ca Luna să acopere complet Soarele. Compoziţia grafică cuprinde în interior şi simbolul eclipsei totale de Soare din data de 11 august 1999, reprezentat prin sigla ‘E 99’, redată stilizat. Deasupra compoziţiei grafice, într-un semicerc, este gravată cu majuscule inscripţia ‘ECLIPSA TOTALĂ DE SOARE’, iar dedesubt, urmând circumferinţa monedei, este amplasată data producerii eclipsei totale de Soare ’11 AUGUST 1999’”.

Descrierea bancnotelor

În ce privește bancnotele de 2.000 de lei dedicate tot eclipsei de Soare, ele se vând pe OLX la prețuri ce variază de la 45 de lei și pot ajunge chiar la 1.000 de lei. Bancnota de 2.000 de lei a fost emisă de Banca Națională, care specifica ”emiterea unei bancnote din polimer, prima din Europa şi din emisfera nordică. O serie specială a acesteia (001A), limitată la un milion de exemplare, a fost pusă în circulaţie în pliante de prezentare”.

”Avers: reprezentarea stilizată a sistemului nostru solar; în dreapta jos, fereastra cu filtrul metameric; sus, stema României, fereastra transparentă, denumirea băncii centrale emitente, ‘BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI’ şi medalion cu sigla ‘BNR’; jos, valoarea nominală în cifre şi litere ‘2.000 lei DOUA MII’ şi deasupra, anul emisiunii ‘1999’; în stânga, amplasate vertical, semnăturile guvernatorului şi casierului central, precum şi reprezentarea stilizată a Soarelui; în dreapta, vertical, valoarea nominală ‘DOUA MII 2.000.

Revers: în centru este ilustrată harta României, colorată în roşu, galben şi albastru, având marcate zona şi localităţile din care eclipsa totală de soare a avut vizibilitate maximă; sus sunt imprimate: valoarea nominală ‘2.000’ atât pe verticală, cât şi pe orizontală, denumirea băncii centrale ‘BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI’ şi sigla ‘BNR’; sub denumirea băncii centrale, fereastra transparentă; jos, în stânga, fereastra cu filtrul metameric; în dreapta, valoarea nominală în litere şi cifre ‘DOUA MII lei 2.000’; în dreapta, deasupra valorii nominale este imprimat, orizontal, textul ‘FALSIFICAREA ACESTOR BILETE SE PEDEPSESTE CONFORM LEGILOR’; seria şi numărul bancnotei, imprimate cu litere şi cifre în două culori, sunt amplasate astfel: cele cu cerneală neagră şi caractere de aceeaşi înălţime, pe verticală, în stânga; cele cu cerneală roşie şi caractere de înălţime crescătoare, pe orizontală, în dreapta.