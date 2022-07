Monica Anghel acuză un site cu picături de slăbit că i-a furat imaginea: “Nu vă mai luați după toți hoții!”

Monica Anghel s-a luptat cu surplusul de greutate ani de zile, iar în final a reușit să slăbească, după ce s-a operat la coloană. Artista a topit 30 de kg și a reușit să se mențină la aceeași greutate. De atunci, nu mai consumă fast-food și nici prăjeli. Acum, Monica Anghel cântărește 65 de kg, dar își dorește să mai topească încă 5 kg. Și, pentru că numele și imaginea ei apar pe tot felul de site-uri cu picături pentru slăbit, interpreta își îndeamnă fanii să nu creadă în “hoții care nu vor decât să ia banii” celor care se luptă cu kilogramele în plus.

Monica Anghel, în scandal cu cei care i-au furat imaginea pe internet: “Nu am luat în viața mea picături să slăbesc”

Monica Anghel, în vârstă de 51 de ani, nu mai consumă produse de tip fast-food și, artista a renunțat la prăjeli și la mâncarea în exces. Așa spune că a slăbit 30 de kg în urmă în ultimii ani și a luat foc atunci când a văzut că numele ei este asociat cu cel al unor picături de slăbit, comercializate pe un site.

ADVERTISEMENT

”Nu am luat în viața mea picături să slăbesc, cum am văzut pe un site. Nu vă mai luați după toți hoții care se folosesc de imaginea mea! Nu este nimic adevărat. Să nu vă încredeți în tot ce apare pe aceste site-uri. Eu nu mai consum deloc de la fast-food și nimic prăjit. Am slăbit 30 de kg, dar am avut această motivație, să fim sănătoasă. Eu nu am avut complexe de acest gen, să sunt grasă. Nu putem fi toți la fel, trași la indigo”, a declarat, pentru FANATIK, Monica Anghel.

Câte kilograme are Monica Anghel acum

Monica Anghel cântărește acum 65 de kg, dar vrea să mai dea jos măcat 5. Spune că în pandemie mai pusese puțin pe ea, dar apoi a revenit la aceeași greutate.

ADVERTISEMENT

”Am slăbit în urmă cu 4 ani și m-am menținut, dar nu e ușor. Doar în pandemie am mai pus nițel pe mine, dar atunci cred că toată lumea a mai făcut și prostii. Eu am acum 65 de kg, dar aș vrea să mai slăbesc încă 5 kg, pentru că mă doare un genunchi și asta înseamnă că se pune presiune asupra lui și nu e ok. Însă important este să te simți tu bine cu tine și să fii sănătos”, a mai declarat artista.

Monica Anghel recomandă consumul de alimente sănătoase, asociat cu mișcare. Spune că, de când nu a mai avut timp să meargă la tratamente de îngrijire, își umple timpul cu diverse activități de familie

ADVERTISEMENT

”Trebuie să ne hrănim, să avem grijă de noi, de sănătatea noastră și să fim atenți la ce mâncăm. Să facem mișcare, masaj, când putem, pentru că nici eu nu am mai ajuns la Ionela, prietena mea, pentru terapii, tratamente sau masaje. Efectiv nu mai am când.

Eu am o groază de activități de familie care îmi umplu timpul și merg singură la cumpărături cu părinții, dar nici nu-mi doresc să fiu altfel. Așa-mi doresc să rămân și îi mulțumesc lui Dumnezeu. Îmi place de mine așa cum sunt”, a mai declarat Monica Anghel, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

”Unii spun că am slăbit prea mult, că mi-am tăiat stomacul”

Monica Anghel susține că mai multe persoane îi atrag atenția că ar fi slăbit prea mult. Alții cred despre ea că și-ar fi tăiat stomacul, însă interpreta a negat acest lucru.

ADVERTISEMENT

”Alții cred și acum despre mine că mi-am tăiat stomacul, dar nu este așa. Eu sunt un om deschis și aș fi recunoscut acest lucru. Nu contează cum suntem, grași, slabi, înalți… Fiecare este așa cum este, să ne bucurăm de fiecare zi, Și așa trăim într-o lume nebună. Să ne bucurăm de fiecare clipă pe care o trăim”, a mai declarat Monica Anghel.

Monica Anghel a revenit pe scenă, după ce a fost într-o vacanță în Malta și Italia. La Torino a mers cu un trenuleț care funcționează din 1920, care a urcat până la catedrala din oraș. Îi place să poarte bijuterii din aur și argint, dar și gablonțuri. În ultima vreme nu se desparte de trei inele, unul dintre ele, cel din gablonț, este cumpărat de ea din vacanță, cel din argint – în formă de rochiță – este primit în dar de la mama sa, iar pe cel cu cap de mort din argint îl are de la o amică.

Monica Anghel Au împreună un copil de 12 ani, Aviv Alexandru. Spune că există impas în orice cuplu, dar susține că

Artista împreună cu familia ei în Județul Argeș, în apropiere de Câmpulung Muscel. De afacere se ocupă mai mult familia interpretei.

Și alte vedete au pățit la fel

Teo Trandafir s-a plâns, la începutul acestui an, că diverse branduri de pastile de slăbit i-ar fi furat imaginea și nunele, pe care le-au asociat cu propriile produse, pentru a-și face reclamă pe internet.

Vedeta și-a avertizat fanii că nu trebuie să aibă încredere în reclamele pe care le văd pe internet, dacă ea nu îi anunță pe contul oficial că promovează anumite produse.

„NU VĂ LĂSAȚI PĂCĂLIȚI! Cred că am răspuns unor sute de mesaje, adresate mie în scris: E adevărat că ai slăbit cu un produs din cutie?’ De fiecare dată era alt produs, am ajuns să cred că apar zilnic asemenea furturi de imagine. (…)

Este doar o minciună, un furt de imagine, care ar merita pedepsit”, a fost mesajul pe care Teo Trandafir l-a transmis pe Facebook.

Teo nu e singura vedetă care a trecut prin așa ceva. Cântăreața Navi, Carmen Brumă, Oana Roman, dar și Gabriela Cristea s-au trezit că fac reclamă la produse pentru slăbit despre care nu știu nimic. Navi a depus și o plângere la Protecția Consumatorilor.

Și solista Andra a căzut victimă a șarlatanilor. La un moment dat, ea a publicat un mesaj pe blogul personal în care spune că nu consumă și nu face reclamă la niciun produs pentru slăbit.