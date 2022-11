Monica Anghel, de nerecunoscut! Imaginile care i-au lăsat mască pe fani: “Arăţi într-un mare fel”

Monica Anghel a avut o apariție de nerecunoscut zilele trecute. Cântăreața a purtat o ținută care i-a evidențiat silueta subțire.

Monica Anghel, de nerecunoscut pe rețelele sociale. Fanii au fost uimiți

La 51 de ani, și s-a fotografiat recent în ținute care îi pun în valoare silueta.

ADVERTISEMENT

Zilele trecute, Monica Anghel a postat o imagine în care a purtat o rochie mulată și o perucă roșie, iar apariția i-a încântat pe fani.

De data aceasta, artista a optat pentru niște pantaloni cu talie înaltă, un top cu volane și botine cu tocuri înalte. Și la această ținută a purtat o perucă blondă. Vedeta a ales un machiaj discret, accentuat de rujul roșu.

ADVERTISEMENT

“Arăți într-un mare fel!/ Ești superbă!/ Pur și simplu fabuloasă!/ Arăți WOW, Monica dragă!/ Felul cum arăți este extraordinar! Felicitări!/ Splendidă și strălucitoare!”, sunt doar câteva dintre comentariile internauților.

De altfel, Monica Anghel a avut o ținută inedită și acum câteva zile, atunci când a fost prezentă la un eveniment din Capitală. Cântăreața a purtat o rochie lungă roz, pe corp.

ADVERTISEMENT

Vezi această postare pe Instagram

Cum a reușit Monica Anghel să slăbească

În 2017, Monica Angel s-a operat la coloană, iar după intervenție a fost nevoită să facă schimbări în stilul său de viață.

Artista într-un an, dar a avut și probleme după această transformare, motiv pentru care a cerut ajutorul unui psiholog.

ADVERTISEMENT

“Da, am mers la psiholog în perioada în care am slăbit 30 de kilograme într-un an și trei luni.

ADVERTISEMENT

Întrebarea mea era: ‘OK, slăbesc, dar ce anume mă va determina să rămân la noua greutate?’ și psihologul m-a ajutat să înțeleg lucrurile, mi-a dat niște sfaturi care au fost extraordinar de bune ca să nu mă mai îngraș la loc.

Era o chestiune de sănătate și mi s-a părut extrem de important să știu ce trebuie să fac ca să-mi mențin greutatea.”, a povestit Monica Anghel pentru .

De asemenea, vedeta a dezvăluit ce mănâncă pentru a se menține în formă maximă. Monica Anghel ține post intermitent, adică mănâncă numai între anumite ore, după cum a dezvăluit în cadrul aceluiași interviu.

Cântăreața a renunțat la carbohidrați și la dulciuri de când și-a schimbat stilul de viață.

“Mai nou, mănânc între orele 12.00 și 18.00. Nu mănânc dulciuri, carbohidrați din paste, orez. Îmi iau necesarul din măr, de exemplu. Mănânc porții normale, nu mai cântăresc.

Dacă îmi fac o salată, poți mânca atât cât vrei, pentru că nu te îngrași. Am grijă ca în farfurie trei sferturi să fie legume și doar un sfert din porție proteină.”, a mai dezvăluit artista.