Monica Anghel a fost invitată în emisiunea lui Teo Trandafir, la Kanal D. Artista a venit împreună cu fiul ei, în platou, fără să bănuiască ce surpriză urma să primească din partea echipei.

Teo a surprins-0 pe Monica Anghel, iar artistei i-au dat imediat lacrimile, când și-a dat seama ce s-a întâmplat. În culise, se ascundea o persoană deosebită. Monica Anghel și Alexandra Cepraga sunt legate de o prietenie veche de 35 de ani.

Cele două au muncit cot la cot de când artista era doar o puștoaică. Vizibil emoționată de această întâlnire, Monica Anghel a fost la un pas să plângă la Teo Show.

Monica Anghel, în lacrimi la TV! Surpriză totală pentru artistă

Cele două prietene și-au adus aminte de momentele frumoase din anii în care au petrecut mult timp împreună. Alexandra Cepraga a făcut niște dezvăluiri inedite despre prietena ei, în emisiunea Teo Show.

“Nu mă mai regăsesc în părul lung, de asta m-am tuns iar. Eram la Cerbul de Aur, îți aduci aminte că se făceau acele seri minunate. Mă faceți să plâng! Mi s-a zbârlit pielea pe mine. Noi am colaborat foarte mult de-a lungul anilor.

Sanda s-a ocupat de toate înregistrările pe care eu le-am făcut, să le trimit la festivalurile internaționale. Surioara mea mai mică, Sanda, se bucura mereu de prezența noastră.

M-am mai schimbat pentru că am avut prea multe dezamăgiri, am învățat să nu mai am așteptări”, a declarat Monica.

“Era cuminte, cea mai cuminte. Gândeam ceva și ea făcea. De aia o și iubesc foarte tare. Este foarte aproape de perfecțiune.

S-a văzut în viitor unde a ajuns. Are o telepatie artistică fantastică. Cred că cea mai mare teamă a ei este să fie trădată”, a dezvăluit Cristina Cepraga.

