Monica Anghel, momente grele în carieră. Ce a pățit înainte să urce pe scenă: “Eram în culise cu salvarea”

Monica Anghel este una dintre cele mai apreciate cântărețe din România, dar a trecut și prin momente dificile de-a lungul carierei muzicale.

Monica Anghel a trecut prin momente grele în carieră

a recunoscut că a făcut sacrificii mari pentru a ajunge acolo unde se află acum și chiar a urcat pe senă atunci când a simțit că nu mai poate.

ADVERTISEMENT

Vedeta a spus că, de multe ori, a fost nevoită să urce pe scenă cu zâmbetul pe buze, deși nu se simțea bine deloc.

La un moment dat, Monica Anghel s-a simțit foarte rău înainte de a-și susține concertul. A fost nevoie de ajutorul specialiștilor, care i-au făcut o perfuzie pentru a se simți mai bine.

ADVERTISEMENT

Din păcate, acesta nu a fost singurul moment în care solista a avut nevoie de perfuzie. Vedeta a urcat pe scenă imediat ce i-a fost scoasă perfuzia și a cântat ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic.

“Au fost momente în care eram în culise cu salvarea și îmi scoseseră perfuzia și a trebuit să urc pe scenă.

ADVERTISEMENT

Deci, s-au întâmplat astfel de situații de nenumărate ori, dar asta este, publicul nu are nicio vină și nici nu trebuie să știe lucrurile astea de culise, pentru că tu, ca artist, trebuie să le creezi oamenilor bucurie și o stare de bine. (…)

Evident că și noi suntem tot oameni și avem și noi problemele noastre, stările noastre, avem momentele noastre în care nu se simțim bine sau suntem triști”, a povestit Monica Angel la Antena Stars, scrie .

ADVERTISEMENT

Cum a reușit Monica Anghel să slăbească 30 de kilograme

Monica Anghel are unul , care a avut recent premiera la Kanal D.

ADVERTISEMENT

Cântăreața arată foarte bine la 51 de ani, pe care i-a împlinit recent. A reușit să dea jos 30 de kilograme în mai bine de un an.

“Am slăbit 30 de kilograme într-un an și trei luni. Nu aș fi slăbit în vecii vecilor dacă nu aveam o problemă de sănătate. Eu sunt o tipă comodă, nu a fost o chestie de cochetărie.

Am fost operată pe coloană, de urgență, cu dublă hernie de disc, cu o pareză de 98% pe piciorul drept. După operație, care a fost OK, am urmat un program de recuperare de un an și trei luni.

M-am îngrășat un pic în pandemie, dar voi slăbi, fără niciun stres, știu cum. (…)

Mi se întâmplă o dată la nu știu câte luni să mănânc o prăjitură. Sau să beau un pahar de vin, cum o fac cu voi, aici. Fac sport în fiecare zi.”, a declarat Monica Anghel la .