Monica Anghel, replică pentru cei care o consideră anorexică: ”Nu arăt ca un manechin”

Renumita actriță din serialul Strada speranței de la Kanal D are o neașteptată pentru cei care o consideră anorexică. Vedeta crede că încă nu arată ca un manechin, chiar dacă în ultima perioadă a trecut prin transformări incredibile.

Monica Anghel, mesaj pentru cei care cred că e prea slabă. Cântăreața și-a spus părerea sinceră

Monica Anghel este acuzată de fani că a trecut de la o extremă la alta și că nu se mai oprește din Blondina recunoaște că se simte foarte bine în propria piele și nu vede comentariile internauților ca pe o jignire.

Cântăreața consideră că nu este foarte slabă, în momentul de față cântărind 60 de kilograme. Îndrăgita artistă este mulțumită de felul în care arată, subliniind că și hainele pe care le poartă o avantajează enorm.

„Sunt schimbată, în ultima perioadă, da, dar în bine! Mai ales cu ținuta asta așa de colorată. Ținutele Cerei mă avantajează foarte mult. Este un om extraordinar, este un artist minunat.

Nu sunt foarte slabă. Am 60 de kilograme. Nu arăt ca un manechin, pentru că ele au zece kilograme sub înălțimea lor. Ar trebui să am 55 de kilograme să fiu ca ele, dar este un pic cam puțin.

Dar, dacă aș mai slăbi încă vreo trei kilograme, ar fi perfect. Sunt foarte mulțumită de cum arăt acum”, a declarat Monica Anghel pentru .

Monica Anghel, sfaturi pentru cine vrea să slăbească

Monica Anghel nu are neapărat sfaturi pentru cine vrea să slăbească, vedeta fiind de părere că fiecare persoană în parte trebuie să se simtă bine în propria piele, indiferent că este slabă sau are câteva kilograme în plus.

Vedeta a luat decizia de a elimina surplusul după ce a suferit o operație la coloană, medicul sfătuind-o să facă acest pas pentru a-i fi mai bine din punct de vedere medical.

A slăbit cu ajutorul medicului nutriționist, fără să se pună problema să-și taie stomacul sau să ia picături care să-i reducă pofta de mâncare. Monica Anghel se simte excelent atunci când face fasting.