Monica Anisie, reacție promptă! „Cel mai probabil de marți se vor închide școlile în București”

Ministrul Educației, Monica Anisie a avut o reacție promptă după ce Bucureștiul a depășit pragul de 3 infectări la 1000 de locuitori. Aceasta a declarat că cel mai probabil de marți porțile școlilor vor fi închise, iar copiii vor trece în sistemul online de învățare.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mai mult de atât, Anisie a ținut să transmită că toți elevii ar avea acum acces la tehnologia necesară pentru a putea face școala online.

Interesant este că prefectul Capitalei a spus că va aștepta 48 de ore conform legii și că va lua măsura suspendării cursurilor la școală, numai dacă rata de îmbolnăvire depășete 3.4 la mia de locuitori.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Monica Anisie, despre închiderea școlilor

De asemenea, Monica Anisie a ținut să clarifice că guvernul a dat o ordonanță de urgență și în cazul în care școlile din București sau alte orașe se vor închide fizic pentru 14 zile, părinții au dreptul să-și ia concendiu. Acesta ar fi suportat de Statul Român.

Ministrul Educației spune că, în acest moment, prioritară este sănătatea elevilor și că nu este prima oară când aceștia ar fi într-o situație asemănătoare.

ADVERTISEMENT

„In conformitate cu ordinul comun cu ministrul Sanatatii, la o rata a incidentei cumultate peste 3 la mia de locuitori, Directia de Sanatate Publica va prezenta o analiza a situatiei epidemiologice.

In functie de numărul de focare existente in unitatile de invatamant, precum si a altor criterii, se poate decide ca orele să se desfăşoare in sistem online.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În absenta unei astfel de decizii a Comitetului pentru Situaţii de Urgenta din Capitală, scolile vor functiona in scenariul 2 ca si pana acum.

Maine dimineata, la ora 8 am convocat la nivelul Inspectoratului Școlar al Municipiului București inspectorii școlari de sectoare și inspectorii generali adjuncți pentru a realiza planul de măsuri privind desfășurarea activităților didactice în sistem online”, a declarat Monica Anisie la România TV

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT