Monica Anisie refuză să-și dea demisia. Ministrul Educației reacționează în scandalul tabletelor pentru elevi

Ministerul Educației, Monica Anisie, se află în război cu șefa ONAC, Cornelia Nagy, cea care ar fi responsabilă de faptul că elevii nu au primit tablete așa cum promisese Guvernul Orban.

Ludovic Orban a declarat că va schimba conducerea Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate, în condițiile în care Guvernul va putea achiziționa doar 80.000 de tablete din totalul de 250.000 promise elevilor.

Ludovic Orban o susține astfel, pe Monica Anisie, în scandalul tabletelor pentru elevi declanșat în ultimele zile după ce s-a aflat că doar 80.000 de elevi vor beneficia de acest ajutor.

Monica Anisie refuză să-și dea demisia în scandalul tabletelor

Premierul susține că ar fi putut schimba modul în care se făceau achizițiile de tablete, însă nu a vrut să riște eventuale probleme legale.

„Nu vom putea achiziționa toate cele 250.000 de tablete. Achiziția e la ONAC. Vom schimba conducerea”, a declarat Orban, potrivit B1 TV.

„Eu nu am vrut să umblu la baza de achiziţii, că ieşea imediat scandal. Preşedintele ONAC este preşedintele pe care l-am găsit în funcţie. Trebuie un motiv ca să iei o astfel de decizie. Aici a existat foarte multă, după părerea mea, obtuzitate şi o rigoare excesivă în derularea procedurii, a durat prea mult. O să achiziţionăm, până la urmă, 70-80.000. Dar ne-am gândit la lucrul ăsta. Noi am prevăzut, am dat Ordonanţă de Urgenţă care este în vigoare, am mobilizat resurse financiare din fonduri europene, 175 de milioane de euro, care sunt dedicaţi strict cheltuielilor pentru deschiderea şcolilor.

Noi vom deconta autorităţilor locale sau şcolilor orice achiziţie care este făcută, avem o sută de milioane de euro pentru tablete, se pot achiziţiona 500.000 de tablete, avem 50 de milioane de euro pentru materiale, echipamente de protecţie pe care de asemenea le vom deconta autorităţilor locale”, a completat Orban.

Instituția menționată de Orban ar fi principala vinovată pentru situația creată pentru că nu a gestionat eficient procedura de licitație a tabletelor.

Monica Anisie nu vrea să audă de demisie, deși situația e critică

În consecință, ministrul Anisie susține că ministerul pe care-l conduce a asigurat bugetul necesar pentru achiziția de tablete, astfel că nu are niciun motiv să plece.

„Acum, sunt aproximativ 82.000 tablete pentru copii. Avem acum un câștigător desemnat, noi am aflat din spațiul public, informația nu a fost transmisă la Ministerul Educației. Avem un singur câștigător pentru 3 loturi din 9 și încă procedura nu a fost încheiată, în această perioadă suntem în perioada de contestații. Până în 7 septembrie există procedura de contestația. S-ar putea contesta. Prin urmare, s-ar putea să nu fie declarat câștigător până la final operatorul economic care a câștigat inițial

Sunt dezamăgită de modul în care ONAC a gestionat situația. Președinta ONAC m-a asigurat în toate discuțiile că lucrurile sunt bine realizate, că vom avea câștigători și că va fi bine la începutul anului școlar.

Am aflat din presă ce s-a întâmplat cu această licitație și atunci am premierului să o demită pe directoarea ONAC.

Tabletele în școli reprezintă un parcurs de achiziție publică, în momentul în care se va încheie procesul de achiziție putem spune când vor fi livrate. Termenul pe care eu l-am impus a fost 10 septembrie.

La Ministerul Educației facem deja licitație pentru 1164 de licee pentru a achiziționa laptopuri, licitația e în desfășurare”, a explicat Anisie.

Ministrul Educației a specificat că nu are nici cea mai mică intenție de a demisiona: „Am realizat eu achiziția ca să fac asta? Ministerul Educației se ocupă de procesul de învățământ, având în vedere cât ne-am preocupat și că avem azi rezultate, nu văd de ce mi-aș da demisia.

Responsabilitatea ministerului a fost să acorde banii necesari achiziției. În semn de responsabilitate față de elevi și profesori trebuie să continui acest mandat”.