Monica Bârlădeanu, omul din spatele scenei. De ce a vrut să se retragă din showbiz: „Treceam printr-o despărțire”

Monica Bârlădeanu și-a deschis sufletul și a vorbit despre obstacolele de care s-a lovit atât în viață, cât și în carieră. Actrița a mărturisit că a avut o perioadă în care a vrut să se retragă definitiv din showbiz. Timp de doi ani, și-a redus la minimum aparițiile publice.

De ce și-a dorit Monica Bârlădeanu să se retragă din showbiz? Timp de doi ani s-a afundat în muncă

În cadrul podcastului găzduit de Mihai Morar pe YouTube, Monica Bârlădeanu a vorbit despre aspecte mai puțin cunoscute din viața sa personală. și-a deschis sufletul și a explicat chiar că, mult timp, s-a lăsat condusă de ego și a pus preț pe valori greșite.

În același timp, Monica Bârlădeanu a mărturisit că din această cauză, pentru că a dus la extrem iubirea de sine, a ajuns să nu mai aibă conexiuni reale cu oamenii din jurul său. În 2013, separare despre care a dezvăluit că a fost dificilă și chiar a determinat-o să își dorească să se retragă din lumea showbizului.

„În 2013 am vrut să plec din showbiz. Treceam printr-o despărțire și simțeam că nu vreau să împărtășesc cu nimeni prin ce trec. Și astăzi consider că odată ce ai crăpat ușa dormitorului tău, a intrat toată lumea și nu mai iese de acolo niciodată. Toată lumea va avea o părere despre viața ta personală.

(…) M-am afundat în treabă, în Los Angeles, și am reușit să gestionez perioada. Dar pauza nu mi-a anulat notorietatea, deși vreo doi ani de zile am stat sub radar, dar asta nu înseamnă că am dispărut”, a dezvăluit Monica Bârlădeanu.

Cum au afectat-o pe Monica Bârlădeanu etichetele care i s-au pus de-a lungul timpului: „O fată cu calcule ar fi ajuns în alt loc”

Când vine vorba de etichetele care i s-au pus de când a cunoscut celebritatea, Monica Bârlădeanu a fost deranjată, în primul rând, pentru faptul că a fost considerată de mulți ca fiind materialistă. Actrița a precizat că dacă asta ar fi fost adevărat, în momentul de față ar fi fost căsătorită cu un bărbat bogat și ar fi dus o altfel de viață.

„Probabil că eram percepută destul de strategă, materialistă. Cred că parcursul meu și felul în care vorbesc despre lucrul ăsta au demonstrat exact și cam despre ce era vorba. În primul rând, o fată cu calculele de care eram suspectată ar fi ajuns în alt loc decât sunt eu acum. În lipsa conexiunii, eu mă ofilesc.

Etichetele mă afectau atunci, mi-au făcut rost de gastrită în perioada aia. Mă consumau foarte tare. Când eram mică, era groaznic. Mi-a luat foarte mult până sa ajung la concluzia că părerea oamenilor nu contează”, a explicat Monica Bârlădenau.

Ce a determinat-o pe Monica Bârlădeanu să se angajeze la 16 ani?

Primul loc de muncă al Monicăi Bârlădeanu a fost într-un restaurant, ca Despre acel moment, și-a amintit că motivul principal pentru care și-a dorit să se angajeze a fost nevoia de putere. La acea vreme, considera că banii și faima o vor face un om valoros.

„Primii bani câștigați mie mi-au dat o valoare ca om. Eu atât înțelegeam, că atât cât câștigi, atât e valoarea ta. Asta și pentru că nu mă simțeam valorizată ca om. Îmi dau seama că m-am orientat în funcție de care sunt valorile în mediul în care trăiam”, a declarat Monica Bârlădeanu.

Actoria a învățat-o pe Monica Bârlădeanu să-și gestioneze emoțiile

Monica Bârlădeanu nu a avut o copilărie ușoară. În familie nu a fost învățată să își exprime emoțiile. Pe mama, de profesie educatoare, simțea că nu o poate împovăra, iar cu tatăl nu putea vorbi. Singurele momente de introspecție ale sale erau atunci când mergea de una singură spre liceu.

„De acasă am plecat cu emoțiile reprimate, adânc ascunse. Pentru că provenind dintr-un mediul familial turbulent, mi se părea că nu exista un loc unde să exprim. Erau probleme mai mari. Și atunci, foarte multe lucruri se trăiau în interior.

Drumurile spre școală, unde aveam de mers vreo 3,5 kilometri pe jos, în fiecare dimineață, erau momente foarte bune de introspecție. Acolo ieșeau toate nevoile mele, nevoia de conexiune, singurătate, tristețe, imposibilitate de a ieși dintr-o situație…”, a povestit vedeta.

Totodată, Monica Bârlădeanu și-a cunoscut spectrul emoțiilor abia atunci când a studiat actoria în Los Angeles și o profesoară a învățat-o să conștientizeze de unde izvorăsc anumite stări.

„Mie mi-a fost mai ușor. Cumva, faptul că sunt actriță și am trecut printr-o școală în Statele Unite care lucrează foarte mult pe accesul la propriile tale emoții, pe identificarea lor, pe folosirea resurselor personale.

Profesoara mea, în primul rând, te îndemna să fii atent la tine însăți. Adică, ce îți stârnește invidie. Vezi că se naște invidia, notează-ți-o și folosești-o în personaj. Și atunci ne-a făcut să îndosariem tot spectrul ăsta de emoții, inclusiv cele negative”, a spus Monica Bârlădeanu.

Cât despre industria de film internațională, vedeta a mărturisit că nu s-a regăsit în ea și că i-a lipsit conexiunea cu oamenii, care lipsea cu desăvârșire.

„Am simțit izolare. În sensul în care, ajungi într-o rulotă, ești preluat. Ești dus la machiaj, la repetiții lumini, te întorci și apoi stai singur în rulota ta. Vorbești cu partenerul de scenă printr-un asistent. Sentimentul ăsta nu mi-a plăcut deloc”, și-a amintit Monica Bârlădeanu.